Die kleinste Stadt der Welt liegt in Kroatien (FOTO)

Hum ist eine Stadt in Istrien, die als die kleinste der Welt gilt und in zehn Minuten besichtigt werden kann.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in diesem Ort 976 Einwohner. Bereits 1931 begann ihre Zahl zu sinken, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die Stadt laut amtlicher Volkszählung nur noch 86 Einwohner. Heute hat diese schöne Stadt Istriens nur etwa zwanzig Einwohner, und obwohl sie als Stadt gilt, gibt es keine Ampeln, Verkehrsschilder, offiziellen städtischen Institutionen, Bibliotheken, Nachtbars…

Diese Kleinstadt hat nicht alle Einrichtungen, die wir in anderen städtischen Gebieten gewohnt sind, aber sie erobert auf den ersten Blick. Aufgrund der Steinhäuser und des friedlichen, gemächlichen Lebensstils haben Besucher den Eindruck, dass in dieser kleinen Stadt 40 Kilometer von Rijeka die Zeit stehen geblieben ist. Zu diesem Gefühl trägt auch bei, dass die Uhrzeiger der Kirche vor dreißig Jahren stehen geblieben sind und nur zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigen – um halb drei, schreibt das kroatische Medium Istarski.

Das charmante Städtchen besteht eigentlich nur aus zwei kleinen Gassen und drei Häuserzeilen.

Besucher können Trüffeldelikatessen, lokale Weine und Schnaps aus regionaler Produktion probieren. Bekannt ist das gastronomische Angebot des Heurigen Humska konoba, dem einzigen Ort, an dem man „Biska“ bekommt – ein Heilmittel und der berühmte Schnaps aus Mistel, der nach einem jahrhundertealten Rezept hergestellt wird.

In diesem kleinen Ort wird jedes Jahr die Messe des einheimischen Schnaps organisiert, bei der sich fast alle Hersteller dieses alkoholischen Getränks aus ganz Kroatien versammeln.