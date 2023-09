Die legendäre Pipi Orangenlimonade ist jetzt bei SPAR Österreich erhältlich

Nach dem Markteintritt in den USA, Australien, China und Singapur ist das beliebte kohlensäurehaltige Getränk Pipi nun auch in Österreich zu haben.

Die bekannteste kroatische und regionale Marke für Erfrischungsgetränke, die beliebte Pipi Orangenlimonade, ist jetzt in den Regalen österreichischer Geschäfte erhältlich. Die Pipi 0,33 l Dosen kann man jetzt in der größten österreichischen Handelskette kaufen – im österreichischen SPAR, wo Pipi als eigenständige Marke positioniert ist.

50 Jahre Qualität und Tradition: Pipi’s Markenstärke

„Wir sind stolz auf diesen Schritt in unserem Geschäft, dass wir einen weiteren neuen Markt erschlossen haben und dass wir für österreichische Verbraucher, die einen großen Wert auf Produktqualität legen, zugänglich geworden sind.“ Eben die Qualität und eine 50-jährige Tradition sind die größte Stärke von Pipi, das als Marke alle Eigenschaften mitbringt, um mit anderen starken internationalen Marken kohlensäurehaltiger Getränke zu konkurrieren. Aus Österreich haben wir bereits ein hervorragendes Feedback. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir der zahlreichen Diaspora, sowohl aus Kroatien als auch aus anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawien, zur Verfügung stehen.

„Das sind unsere treuen Kunden, wenn sie in ihren Heimatländern Urlaub machen, und mit Pipi verbinden sie nostalgische Erinnerungen, Assoziationen mit Sommern an der Adria, Unbeschwertheit und all die guten und positiven Dinge, die unsere Marke seit jeher ausmachen“, sagte Luka Diel-Zadro, der Leiter von Pipi. Der exklusive offizielle Vertreter für Pipi in Österreich ist die Firma „Brand Impulse“ aus Wien.

Neben dem traditionellen Orangengeschmack, der bereits erhältlich ist, soll es in absehbarer Zeit für die Kunden am österreichischen Markt auch den neuen Pipi-Hit-Geschmack Mandarine-Wassermelone geben.

FOTO: zVg

Im vergangenen Jahr öffnete Pipi seine Türen in den USA, Australien, China und Singapur und positionierte sich regional noch stärker. Neben Österreich wird Pipi bald auch in mehreren weiteren bedeutenden europäischen Märkten zu finden sein. Pipi hat nämlich bereits einen Vertrag mit einem Distributor für den deutschen und schweizerischen Markt unterzeichnet und wird in diesen Ländern noch in diesem Jahr erscheinen.

„Wir haben in den letzten sechs Jahren intensiv daran gearbeitet, sowohl die Marke als auch den Handel zu stärken, und wir waren uns sicher, dass wir dieses Ergebnis erreichen würden.“ Wir bleiben auch weiterhin ehrgeizig gegenüber den Auslandsmärkten und arbeiten intensiv an der Erschließung neuer Märkte“, fügte Diel-Zadro hinzu.