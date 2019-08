Diese 5 Begriffe solltest du lieber nicht googeln!

Teile diesen Beitrag:







Dir fällt ein bestimmter Name nicht ein, du hast was auf deiner Haut bemerkt oder du willst was kochen? Dann greifst du mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort zur Suchmaschine „Google“ und suchst nach einem Begriff oder einer Antwort. KOSMO nennt dir fünf Begriffe, die du besser nicht googeln solltest.

1. do a barrel roll

Der Suchbegriff „do a barrel roll“ stellt die geöffnete Browserseite auf den Kopf – wortwörtlich! Eingeben und auf Enter drücken und die Webseite dreht sich 360 Grad im Kreis.

