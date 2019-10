Diese 5 Sternzeichen sind nur am lästern!

Manche tun es häufiger andere wiederum nur selten, doch in Wahrheit erwischen wir uns alle hin und wieder beim Lästern. Dass das tatsächlich mit unserem Sternzeichen zu tun haben kann, wissen die meisten gar nicht.

Fakt ist, dass jene, die im Übermaß hinter dem Rücken anderer lästern in Wahrheit mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind und sich durch die Gespräche über andere von ihrem eigenen Leid ablenken wollen.

Welche Sternzeichen dabei besonders radikal vorgehen, verraten wir dir im Folgenden:

Schütze

Dieses Sternzeichen ist immer auf dem neuesten Stand wenn es darum geht, was bei den anderen gerade abgeht. Durch ihre wissbegierige und neugierige Art sammeln sie rasch Informationen, sind bei der Beurteilung aber schnell voreilig und ziehen dann auch falsche Schlüsse.

Jungfrau

Besonders gewissenhaft und genau sind Jungfrauen. Durch ihre strukturierte und organisierte Art erledigen sie ihre Aufgaben rasch und präzise, aber komm ihnen dabei lieber nicht in die Quere. Dieses Sternzeichen mag es nämlich gar nicht, wenn ihnen jemand in ihre Pläne hineinpfuscht. In diesem Fall wirst du auch dein Fett wegbekommen und zwar hinterrücks.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…