Diese drei Sternzeichen sind der Albtraum jeder Frau

Männer mit diesen Sternzeichen können auch das Leben echt schwer machen und bis man es merkt, ist es oft schon zu spät…

Auch wenn in der Astrologie die Kombination des eigenen Sternzeichen und Aszendenten mit jenes des Partners die aussagekräftigsten Prognosen für eine erfolgreiche Beziehung liefern, so sind mit Männer mit einem, dieser drei Sternzeichen immer ganz besondere Fälle.

Krebs

Krebse sind für ihre stark ausgeprägte Emotionalität bekannt, welche sie oftmals nicht in den Griff bekommen. Wenn sich das Ganze dann noch mit Unsicherheit, Komplexen und Eifersucht vermischt, dann wird die Beziehung zu einem richtigen Horrortrip. Probleme, die dadurch entstehen, scheinen dann unlösbar. Man muss jedoch immer im Hinterkopf behalten, dass Krebse, sollten sie euch inbrünstig lieben, dies bis zum Ende ihres Leben tun. Sollte der Krebs-Mann jedoch unsicher sein, ob er eine Beziehung möchte oder nicht, so solltet ihr besser selbst die Reißleine ziehen und selbst gehen, da sich die ganze Geschichte sonst ewig in die Länge zieht und seine Unsicherheit nicht vergehen wird.

Die zwei weiteren Sternzeichen (SEITE 2) haben es noch mehr in sich…