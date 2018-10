Diese 1-KM-Banknote ist ein kleines Vermögen wert (FOTO)

Auf der Online-Verkaufsplattform eBay kann man so gut wie alles finden, so auch diese besondere bosnische Banknote.

Diese Ein-KM-Banknote mit dem Portrait von Ivo Andrić wird von einem eBay-Benutzer für unglaubliche 899 Dollar verkauft. Der Verkäufer selbst lebt in Zagreb. Auch wenn dieser Geldschein den Stempel „Specimen“ (engl. für „Muster, Probe“) trägt, so ändert dies nichts daran, dass diese Banknote über einen hohen Wert verfügt.

Lesen Sie auch: Diese Tito-Banknote hatte einen unerklärlichen Druckfehler! (FOTO) Der Jugoslawische Dinar war mit Unterbrechungen von 1920 bis zum Ende der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien die offizielle Währung.

Das Datum des Drucks dieser 1-KM geht auf das Jahr 1998 zurück. Die Scheine sollten in der Republika Srpska in Umlauf gebracht werden. Neben dem Portrait des Nobelpreisträgers für Literatur ist auch sein Name, Ivo Andrić, in kyrillischer Schrift abgedruckt.

Allerdings hat sich genau dort, der Fehlerteufel eingeschlichen. Anstatt Иво Андрић (Ivo Andrić ist auf der Banknote nämlich Иво Андриђ (Ivo Andriđ) zu lesen.

Dieser besondere Geldschein ist auch im Musteralbum des zuständigen Ministeriums in Bosnien-Herzegwoina zu finden, wo auch notiert wurde, dass diese nur in Kozarska Dubica ausgegeben wurde.

Dies ist allerdings nicht das Ende dieses interessanten Fehldruckes. Wie „Sarajevo Times“ berichtet, soll es auch einige Scheine geben, die keinen Muster-Stempel tragen und Preise von mehr als 2.000 Euro erzielen.