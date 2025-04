Diese Geschäfte haben am 1. Mai offen!

Während die meisten Österreicher am 1. Mai feiern, halten strategisch platzierte Supermärkte und Shops die Versorgung aufrecht – besonders an Verkehrsknotenpunkten.

Am 1. Mai, einem gesetzlichen Feiertag in Österreich, bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Dennoch existieren einige Ausnahmen für Konsumenten, die dringende Besorgungen erledigen müssen. Verstreut über das Bundesgebiet finden sich vereinzelt geöffnete Supermärkte, Bäckereien und Drogerien. Besonders an hochfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäusern oder in Tourismusregionen bieten Handelsketten ihre Dienste auch am Tag der Arbeit an.

Geöffnete Filialen

Die Supermarktketten Billa und Spar betreiben spezielle Filialen, die feiertags zugänglich sind. In Wien zählen dazu unter anderem der Billa am Praterstern, im Herrnhuterhaus am Neuen Markt, am Franz-Josefs-Bahnhof sowie am Flughafen Schwechat. Spar-Kunden können im Allgemeinen Krankenhaus sowie in den Interspar Pronto-Filialen in Wien Mitte und am Hauptbahnhof einkaufen. In der Steiermark stehen Spar-Märkte am Grazer Hauptbahnhof, in der Puchstraße, am Flughafen, in Leoben am Bahnhof sowie in Großpesendorf zur Verfügung. Oberösterreichische Kunden werden am Linzer Hauptbahnhof und in Grieskirchen bedient. In Salzburg bietet Spar am Hauptbahnhof sowie an den Standorten Kaigasse, Griesgasse, beim Mozart-Geburtshaus und in Maria Schmolln seine Dienste an. Kärntner Kunden können den Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof nutzen, während in Tirol der Spar am Innsbrucker Klinikareal in der Anichstraße 35 geöffnet hat.

⇢ Diese Supermärkte haben über Ostern offen!



Laut Wirtschaftskammer öffnen am 1. Mai österreichweit rund 320 Lebensmittelgeschäfte ihre Türen – das sind gerade einmal 5 Prozent aller Filialen im Land. Für die Betreiber lohnt sich das Geschäft am Feiertag besonders: Die geöffneten Standorte verzeichnen durchschnittlich 40 Prozent höhere Tageseinnahmen als an regulären Werktagen. Die steigende Nachfrage spiegelt sich auch in der Entwicklung wider – seit 2019 haben Handelsketten wie Billa und Spar die Anzahl ihrer am Staatsfeiertag geöffneten Standorte um fast ein Drittel erhöht.

Alternative Einkaufsmöglichkeiten

Die genauen Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Standort und können auf den Internetseiten der jeweiligen Handelsketten nachgeschlagen werden. Eine weitere Alternative bieten die Tankstellenshops von Billa und Spar – bekannt als „Billa stop & shop“ oder „Spar express“ – die täglich geöffnet sind und ein Grundsortiment an Lebensmitteln, Imbissen und Hygieneprodukten führen. Diese Einrichtungen eignen sich besonders für Einkäufe außerhalb regulärer Geschäftszeiten. Zusätzlich halten zahlreiche Bäckereien, insbesondere an Verkehrsknotenpunkten oder in touristisch geprägten Gebieten, ihre Türen am Feiertag offen und bieten frische Backwaren an.

⇢ Nächster Rückruf: Billa & Co. rufen weiteres Produkt zurück!



Das Versorgungsangebot wird durch Automatenshops wie „Wiener Späti“ oder „Primo“ ergänzt, die rund um die Uhr Snacks, Getränke und Haushaltsartikel bereitstellen – eine praktische Lösung für spontane Einkäufe.