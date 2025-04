Heftiger Crash in Donaustadt bei Linksabbiegen: 38-Jährige mit schweren Knochenbrüchen

Beim Linksabbiegen krachte es: Eine 38-jährige Österreicherin kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich, als eine 38-jährige Autofahrerin aus Österreich von der Eipeldauer Straße kommend nach links in die Zehdengasse abbiegen wollte. An der Kreuzung prallte sie mit einem Fahrzeug zusammen, das ihr entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß rückten mehrere Einsatzteams der Berufsrettung Wien aus, auch die Berufsfeuerwehr Wien sowie mehrere Polizeistreifen und das Verkehrsunfallkommando waren vor Ort.

Schwere Verletzungen

Die Unfallverursacherin erlitt Knochenbrüche und schwere Verletzungen. Die Personen im zweiten Wagen, unter ihnen auch ein sieben Monate altes Baby, konnten nach medizinischer Versorgung im Spital wieder nach Hause entlassen werden.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag informierte, ereignete sich der Unfall an einer bekannten Gefahrenstelle. Die Kreuzung Eipeldauer Straße/Zehdengasse gilt als Unfallhäufungspunkt im 22. Bezirk, an dem sich allein in diesem Jahr bereits sieben dokumentierte Abbiegeunfälle ereigneten. Die Wiener Polizei prüft derzeit bauliche Maßnahmen zur Entschärfung dieser Gefahrenstelle, darunter eine mögliche Ampelanlage mit separierter Abbiegephase.

📍 Ort des Geschehens