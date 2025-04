Diese Supermärkte haben über Ostern offen!

Das kommende Wochenende bietet nicht nur eine Verlängerung, sondern ist auch von besonderer Bedeutung durch den Feiertag am Montag, der zu zwei aufeinanderfolgenden Schließtagen für die Geschäfte führt. Besonders der Karsamstag spielt in Kärnten eine spezielle Rolle, da hier abweichende Öffnungszeiten gelten.

In ganz Österreich haben die meisten Geschäfte am Karsamstag bis 18 Uhr geöffnet, wie von den Pressestellen von Billa, SPAR und Lidl bestätigt wurde.

An Ostersonntag und Ostermontag bleibt die Lage unverändert, denn Lidl und Hofer schließen ihre Türen, während SPAR und Billa nur an speziellen Standorten offen sind. Diese besonderen Standorte umfassen Supermärkte an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen, Flughäfen oder SPAR express Tankstellenshops, wie von der SPAR-Presseabteilung auf Nachfrage erläutert wurde.

Die Rewe-Gruppe gibt an, dass nur Sondermärkte an den Feiertagen geöffnet sind, wobei einige nur am Ostersonntag und andere an beiden Tagen geöffnet haben.