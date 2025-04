Alicia Silverstone kehrt als „Clueless“ zurück

Alicia Silverstone kehrt als Cher Horowitz zurück! Eine neue Serie knüpft an den Kultfilm „Clueless“ an. Peacock hat die Fortsetzung bestellt.

Hinter den Kulissen

Fast 30 Jahre nach dem Debüt der Kultkomödie „Clueless – Was sonst!“ kehrt Alicia Silverstone in ihre ikonische Rolle der Cher Horowitz zurück. Der Streamingdienst Peacock hat laut dem Branchenmagazin Variety eine Fortsetzungsserie in Auftrag gegeben, bei der Silverstone nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren wird.

Diese Serie soll direkt an den Film von 1995 anknüpfen. Das Drehbuch wird von Josh Schwartz und Stephanie Savage geschrieben, die bereits durch die Serien „Gossip Girl“ und „O.C., California“ bekannt sind. Auch Amy Heckerling, die Schöpferin des Originalfilms, ist als ausführende Produzentin mit an Bord. Details zur Handlung der neuen Serie sind derzeit noch nicht bekannt.

Der 1995 erschienene Film, der auf Jane Austens Roman „Emma“ basiert, katapultierte Silverstone zum Star. Neben ihrer Rolle als Cher erlangte sie auch als Batgirl in „Batman & Robin“ sowie durch Auftritte in Musikvideos der Band Aerosmith internationale Bekanntheit.

Heute engagiert sich Silverstone neben ihrer Schauspielkarriere auch als Tierschutzaktivistin.

Privates Leben

In ihrem Privatleben war Alicia Silverstone mit dem Sänger Christopher Jarecki verheiratet, mit dem sie 2011 ihren Sohn Bear Blu bekam. Die Ehe endete 2019 in einer Scheidung.