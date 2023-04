Dieser Kroate wird Ronaldo trainieren

Der kroatische Experte Dinko Jelicic (49) wird vorübergehend Trainer von Al Nassr in Saudi-Arabien sein, nachdem Rudi Garcia sieben Runden vor dem Ende entlassen wurde, berichten saudische Medien.



Wie wir uns erinnern, spielt Cristiano Ronaldo bei Al Nassr. Der Portugiese verdient dort ein Rekordgehalt und ist der Star des Clubs und der Liga. Jelicic wird laut den dortigen Medien Al Nassr am Samstag im Halbfinale des Pokals gegen Al Wahda und im 25. Ligaspiel gegen Al Hilal führen.



Bisher war er Trainer der Jugendmannschaft von Al Nassr, die nach 30 Spielen auf dem zweiten Platz der Liga mit 68 Punkten steht, einen Punkt hinter dem führenden Al Ahly. Seine Jugendmannschaft hat bisher 90 Tore erzielt, 21 Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen erreicht und 25 Tore kassiert.



Gemäß den Daten von Transfermarkt hat Jelicic früher in seiner Karriere Kustosija, Rudes, Radnik Sesvete, Novigrad, den iranischen Foolad Yazd, die U-19- und U-20-Nationalmannschaften Kroatiens und die Akademie des spanischen Clubs Alaves trainiert.



Die schlechteren Ergebnisse und der fragliche Sieg bei der ersten Liga in Saudi-Arabien ist nämlich dem französischen Trainer Garcia zu danken. Außerdem hatte er ein schlechtes Verhältnis zu den Spielern. Marca berichtete, dass sein Konflikt mit den Spielern in der Umkleidekabine ihn letztendlich das Amt gekostet hat. Al Nassr steht sieben Runden vor dem Ende der Meisterschaft mit 56 Punkten auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter dem führenden Al Ittihad.