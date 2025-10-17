Dreifach-Welle rollt: So unterscheidest du Corona, Grippe und Erkältung

Husten, Schnupfen, Halsweh – aber welcher Erreger steckt dahinter? Die aktuelle Dreifach-Welle aus Erkältungen, Grippe und der neuen Corona-Variante „Stratus“ stellt Betroffene vor Rätsel.

Derzeit leiden Millionen Österreicher unter Schnupfen und Husten, da sich Erkältungswellen, Influenza und die neue Covid-19-Variante „Stratus“ zeitgleich ausbreiten. Für eine korrekte Diagnose ist die Unterscheidung der Krankheitsbilder entscheidend. Die drei Infektionen weisen überlappende Symptome auf – von Erschöpfungszuständen über Kältegefühl bis hin zu Kopf- und Gliederbeschwerden sowie erhöhter Temperatur. Sowohl das Coronavirus als auch Influenzaviren können in schweren Fällen Lungenentzündungen führen.

Besonders schwierig gestaltet sich die Differenzierung zwischen herkömmlichen Erkältungen und Covid-19, da sich das Symptombild bei Sars-CoV-2-Infektionen gewandelt hat. „Sie sind milder geworden, eher wie bei einem leichten Atemwegsinfekt – also einer Erkältung“, erklärt Dr. Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer, gegenüber „Heute“. Dies trifft vor allem auf die aktuell kursierende „Stratus“-Variante (XFG) zu.

⇢ Heiserkeit als Warnzeichen: So erkennt man die „Frankenstein“-Variante



Typische Symptome

Patienten mit Covid-19 berichten aktuell vorwiegend von „Halsweh, Heiserkeit und Müdigkeit. Besonders häufig werden die Halsschmerzen als rasierklingenartig beschrieben.“ Während Fieberzustände sowohl bei Grippe als auch bei Corona häufiger auftreten als bei Erkältungen, unterscheiden sich die Krankheiten im zeitlichen Verlauf: Grippesymptome setzen typischerweise abrupt ein, während sich Corona-Beschwerden meist schleichend verstärken.

Absolute Klarheit über den tatsächlichen Erreger – sei es ein grippaler Infekt, Coronavirus oder Influenza – kann letztlich nur eine Laboruntersuchung bringen.

„Im Zweifel sollte man immer testen“, rät Schmitzberger.