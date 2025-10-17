Sonnenkraftwerk U6: Floridsdorfer Station produziert mehr Strom als sie braucht

Sonnenkraft für die U-Bahn: Die Wiener Linien ernten Energie, wo täglich tausende Menschen ein- und aussteigen. Die Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen.

Die Wiener Linien treiben ihre Nachhaltigkeitsstrategie konsequent voran. Seit dem Start ihrer Photovoltaik-Offensive gemeinsam mit Wien Energie im Jahr 2020 wurden bereits 27 Solaranlagen auf Flächen des öffentlichen Verkehrs in Wien installiert. Diese erzeugen jährlich insgesamt 5,7 Millionen Kilowattstunden Strom – genug, um etwa 2.853 durchschnittliche Wiener Haushalte ein volles Jahr mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen.

Ein neues Kapitel dieser Entwicklung begann im Jänner, als die Wiener Linien in Zusammenarbeit mit Wien Energie erstmals eine Photovoltaik-Anlage an einer Fassade in Betrieb nahmen. Gleichzeitig starteten auch Solaranlagen auf den Dächern der U6-Station Wien-Floridsdorf und des angrenzenden Stellwerks. Die Ergebnisse nach dem ersten Quartal sind beeindruckend: Bis Ende September produzierten die drei Anlagen bereits 120.000 Kilowattstunden Strom. Im Spitzenmonat Juli konnten damit rund 60 Prozent des lokalen Strombedarfs abgedeckt werden.

Innovative Fassadenlösung

Bei der Modernisierung des Osteingangs der U6-Station Wien-Floridsdorf nutzte man die Gelegenheit für eine innovative Lösung. Die 1.300 Quadratmeter große, nach Osten ausgerichtete Glasfassade wurde nicht nur erneuert, sondern mit halbtransparenten Photovoltaikzellen ausgestattet. Diese spezielle Konstruktion ermöglicht auf etwa 60 Prozent der Fläche die Stromerzeugung und bietet gleichzeitig Sonnenschutz, während der Rest der Fassade lichtdurchlässig bleibt und natürliches Tageslicht in die Station lässt.

Energieüberschuss nutzen

Das Solarprojekt an der U6-Station Wien-Floridsdorf umfasst neben der Fassadenanlage auch Photovoltaik-Module auf dem Stationsdach und dem nahegelegenen U6-Stellwerk. Insgesamt wurden 685 Module installiert, die zusammen eine maximale Leistung von etwa 260 Kilowatt-Peak erreichen können. An sonnigen Tagen produzieren die Anlagen mehr Energie, als für den Betrieb der Beleuchtung, Lifte und Rolltreppen vor Ort benötigt wird. Der Überschuss fließt direkt in benachbarte U-Bahn-Stationen.

Mit dieser Solaranlage können die Wiener Linien ein Drittel des jährlichen Strombedarfs der U6-Station Wien-Floridsdorf aus eigener Erzeugung decken.