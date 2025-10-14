Stau-Alarm am Wochenende: Autofahrer aufgepasst

Herbstferien, Tennisturniere und Messen sorgen für Verkehrschaos. Auf Österreichs Hauptrouten drohen massive Staus, während Großveranstaltungen die Städte zusätzlich belasten.

Mit dem Beginn der Herbstferien in Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie in Teilen der Niederlande am Wochenende rechnen Verkehrsexperten mit erheblichen Behinderungen auf Österreichs Straßen. Viele Urlauber nutzen erfahrungsgemäß bereits den Freitagnachmittag und Samstag für die Anreise in den Süden. Der ARBÖ warnt vor Staus und längeren Wartezeiten auf mehreren Hauptrouten: Besonders betroffen sind die Westautobahn (A1) rund um Salzburg, die Pyhrnautobahn (A9) im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie am Bosruck- und Gleinalmtunnel, und die Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein.

Weitere Engpässe drohen vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, am Tauern- und Katschbergtunnel sowie im Raum Villach. Auch auf der Inntalautobahn (A12) am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und bei Innsbruck, der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie an der Baustelle bei der Luegbrücke ist mit Verzögerungen zu rechnen. Die Fernpass Straße (B179) wird auf ihrer gesamten Länge stark belastet sein, wobei vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel eine Blockabfertigung möglich ist.

Wiener Verkehrsbelastung

In Wien sorgt das „Erste Bank Open 500“ Tennisturnier am Wochenende für zusätzliche Verkehrsbelastungen. Von Samstag bis Sonntag treten Topspieler wie Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Sebastian Ofner in der Wiener Stadthalle an. Bereits während der Qualifikationsrunden am Wochenende müssen Autofahrer mit Verzögerungen im Umfeld der Veranstaltungsstätte rechnen.

Besonders die Gablenzgasse, die Hütteldorfer Straße und der Neubaugürtel werden betroffen sein. Für Besucher mit dem Auto empfiehlt der ARBÖ die Nutzung der Märzparkgarage oder der Stadthallengarage, die spezielle Veranstaltungstarife anbieten. Als Alternative bieten sich die öffentlichen Verkehrsmittel an, insbesondere die U-Bahnlinie U6 sowie die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49.

⇢ Schon morgen Klima-Großstreik am Ring: Experten warnen vor Verkehrschaos

Regionale Events

Der „Caravan Salon Austria 2025“ verwandelt Wels von Mittwoch bis Sonntag in ein Zentrum für Campingfreunde. Die Fachmesse zieht zehntausende Besucher an. Verkehrsexperten erwarten vor allem am Samstag und Sonntag unvermeidliche Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen zum Messegelände.

Die Central European Rallye findet von Donnerstag bis Sonntag im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich statt. Am Sonntag werden zwei Wertungsprüfungen auf österreichischem Boden ausgetragen. Die erste Prüfung „Beyond Borders“ erreicht gegen 8:30 Uhr die Grenze bei Fuchsödt in der Gemeinde Kollerschlag im Bezirk Rohrbach und führt dann über Mistlberg, Lamprechtswiesen und Haslebach nach Schöffgattern.

⇢ Ring-Blockade: Klima-Aktivisten legen heute Wien-Zentrum lahm



Die zweite Wertungsprüfung „Mühltal“ beginnt um etwa 10 Uhr in Harrau und verläuft über Liebetsberg und Schönberg nach Peilstein im Mühlviertel.

Trotz des erwarteten Besucherandrangs gehen die ARBÖ-Verkehrsexperten davon aus, dass die Rallye nur minimale Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Region haben wird.