Attacke im Stiegenhaus: Zwei Männer durch Messerstiche und Schüsse verletzt

Brutaler Überfall in Klagenfurt: Zwei maskierte Männer attackierten ihre Opfer mit Messer, Schlagwerkzeug und Schreckschusspistole. Die Täter sind auf der Flucht.

In Klagenfurt am Wörthersee kam es Montagabend zu einem brutalen Angriff auf zwei junge Männer. Im Erdgeschoss einer Wohnhausanlage wurden die beiden Opfer im Alter von 20 und 21 Jahren von zwei Unbekannten attackiert. Die Polizei bestätigte, dass bei dem Überfall ein Messer, eine Schreckschusspistole und ein metallenes Schlagwerkzeug eingesetzt wurden.

Schwere Verletzungen

Während der Auseinandersetzung stach und schlug einer der Angreifer auf den 20-Jährigen ein. Sein Komplize feuerte gleichzeitig mehrere Schüsse ab. Das schwerer verletzte Opfer erlitt Stichverletzungen an Brust und Oberschenkel und musste ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee eingeliefert werden.

Nach der Tat ergriffen beide Täter die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer bislang nicht gefasst werden.

Bei der Spurensicherung am Tatort stellten die Ermittler fest, dass es sich bei der abgefeuerten Waffe um eine Schreckschusspistole handelte.