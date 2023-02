Dusan Tadic überholt Messi und wird zur Nummer eins der Welt

Dusan Tadic ist der beste Assistent der Welt! Der Kapitän der Fußballmannschaft von Serbien und Ajax ist einer der erfolgreichsten Spieler der Welt, wie seine Statistiken zeigen.

Die Twitter-Seite „Football tweet“ errechnete, dass Dusan Tadic die meisten Assists in einem Kalenderjahr hat. Er ist sogar besser als einer der besten Fußballer der Fußballgeschichte, Leo Messi. Der Name von Dusan Tadic tauchte schließlich zweimal in der Tabelle auf, genau wie der von Lionel Messi. Der Serbe liegt auf den Plätzen eins und drei, der Argentinier auf den Plätzen zwei und vier.

2021 verzeichnete Dusan Tadic ganze 37 Assists, Leo Messi zehn Jahre zuvor 36. Der Ajax-Kapitän glänzte auch 2019, als er 34 erfolgreiche Pässe für ein Tor auf seinem Konto hatte. 2016, als er für Barcelona spielte, machte der PSG-Spieler 31 Assists, so viele wie der Franzose Thierry Henry im Jahr 2003.

Es gab einige Zweifel, ob dieser Rekord gültig ist, aber die Zweifel wurden beseitigt, denn die veröffentlichten Zahlen der Seite “ Football tweet “ von der zuständigen Sportstatistikfirma „Opta“ und dem Portal „Transfermarkt“ basieren auf gültigen Daten der Fußballaufsichtsbehörden.

Wie die Medien berichteten, erzielte Tadic im Jahr 2021 27 Assists für Ajax in der niederländischen Meisterschaft und vier weitere in Europa. Jedoch die wichtigsten und schönsten wurden im serbischen Trikot erzielt, und zwar sechs insgesamt, der letzte davon im Spiel gegen Portugal in Lissabon.

Damals zentrierte Dusan Tadic den Ball und Aleksandar Mitrovic traf zum finalen 2:1 beziehungsweise zur direkten Qualifikation für die WM in Katar. In diesem Jahr erzielte er auch 18 Tore.