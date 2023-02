Einbürgerungen steigen: Das sind die zwei Spitzenreiter in Österreich

Im Jahr 2022 erhielten in Österreich mehr als 20.600 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das geht aus aktuellen Daten hervor und bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 27,4 Prozent. Diese Zunahme kommt nicht überraschend, da die Zahlen seit einigen Jahren stetig ansteigen. Welche Gründe führen dazu, dass sich immer mehr Menschen in Österreich einbürgern lassen? Welche Auswirkungen hat dies auf das Land und seine Gesellschaft?

Im Jahr 2022 hat die Anzahl der Einbürgerungen in Österreich erneut zugenommen. Über 20.600 Personen wurden mit der österreichischen Staatsbürgerschaft ausgezeichnet, im Vergleich zu 16.171 im Jahr 2021. Im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Einbürgerungen fast verdoppelt.

„Das deutliche Einbürgerungsplus von 27,4 Prozent im Vergleich zu 2021 geht hauptsächlich auf die Einbürgerungen von Verfolgten des NS-Regimes und deren Nachkommen zurück, die fast die Hälfte der Einbürgerungen im Jahr 2022 ausmachen“, so der Generaldirektor der Statistik Austria.

Gemäß §58c des Staatsbürgerschaftsgesetzes haben Personen, die von der nationalsozialistischen Regierung verfolgt wurden, sowie ihre Nachkommen die Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen, ohne ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen.

Knapp die Hälfte der Personen, die im Jahr eingebürgert wurden, nämlich 9.707, haben ihren Hauptwohnsitz im Ausland. Unter den Personen, die aufgrund der Verfolgung durch das NS-Regime eingebürgert wurden, haben die meisten Staatsangehörigkeiten von Israel, den USA oder Großbritannien.

Türkei und Syrien sind Spitzenreiter

Die Einbürgerung von Personen mit Wohnsitz in Österreich verzeichnete ein Wachstum von zwölf Prozent. Insgesamt wurden neben denjenigen, die aufgrund der Verfolgung durch das NS-Regime eingebürgert wurden, knapp 10.910 Menschen eingebürgert. Der Großteil dieser Personen stammt aus Syrien (1.165), der Türkei (1.087), Bosnien (800) und Serbien (667) und erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft.

Mit Ausnahme von Salzburg verzeichneten alle Bundesländer im Vergleich zum Vorjahr 2021 eine höhere Anzahl an Einbürgerungen. Die höchsten Zuwächse gab es in Kärnten (+41,9 Prozent) und Vorarlberg (+39,1 Prozent).