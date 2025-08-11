Eiskaffee im Check – Nur ein Produkt besteht den Test, alle anderen fallen durch

Kühle Kaffeegetränke aus dem Kühlregal versprechen Erfrischung, doch ein aktueller VKI-Test zeigt: Von 30 Produkten schnitt nur eines mit „sehr gut“ ab.

Bei sommerlichen Temperaturen greifen viele zur kühlen Kaffeevariation. Traditionell besteht ein Eiskaffee aus abgekühltem Filterkaffee oder Espresso, kombiniert mit Vanilleeis und einer Haube aus Schlagobers. Im Einzelhandel findet sich mittlerweile ein breites Sortiment gekühlter Kaffeeprodukte, die formal als Milchmischgetränke klassifiziert werden. Darunter befinden sich auch Optionen für Veganer.

Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) hat 30 gekühlte Kaffeespezialitäten einem umfassenden Test unterzogen. Der am 31. Juli 2024 veröffentlichte Etiketten:Check untersuchte dabei Zusammensetzung, Nutri-Score (EU-Nährwertampel), Verarbeitungsgrad und Verbraucherfreundlichkeit der Verpackungen. Unter den getesteten Produkten befanden sich sieben Getränke mit Vegan-Label. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Lediglich ein Produkt erreichte die Bestnote „sehr gut“. Acht Milchmischgetränke und drei vegane Alternativen wurden mit „gut“ bewertet. Die Mehrheit – 18 von 30 getesteten Produkten – kam über ein „durchschnittlich“ nicht hinaus.

Ernährungswerte kritisch

Hauptverantwortlich für die mittelmäßigen Bewertungen ist der Nutri-Score: Mehr als die Hälfte der untersuchten Getränke erhielt nur die Einstufungen C, D oder E. Diese Bewertung resultiert aus dem erhöhten Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren und Zucker durch die Zugabe von Milch und Süßungsmitteln. Zudem weisen zahlreiche der Milchmischgetränke einen hohen Verarbeitungsgrad auf und enthalten diverse Zusatzstoffe wie Süßungsmittel, Stabilisatoren, Emulgatoren und Aromen, die Geschmack und Konsistenz beeinflussen.

Dies führte dazu, dass der NOVA-Wert (Verarbeitungsgrad-Klassifikation), der den Verarbeitungsgrad misst, bei 29 Produkten nur mit „durchschnittlich“ oder sogar „weniger zufriedenstellend“ bewertet wurde. Die NOVA-Klassifikation teilt Lebensmittel in vier Kategorien ein – von unverarbeiteten bis zu hochverarbeiteten Produkten.

Transparente Kennzeichnung

Die Untersuchung des VKI im Rahmen eines „Etiketten:Checks“ offenbarte, dass diese Getränke oftmals nur einen geringen Kaffeeanteil aufweisen, dafür aber mit zahlreichen Zusatzstoffen angereichert sind. Das Fazit der Konsumentenschützer fiel entsprechend kritisch aus.

Positiv zu vermerken ist jedoch die Transparenz bei vielen Herstellern: Die Hälfte der untersuchten Produkte erhielt für die verbraucherfreundliche Kennzeichnung auf der Verpackung die Bestnote „sehr gut“. Dies zeigt, dass viele Hersteller bemüht sind, Konsumenten über Inhaltsstoffe und Nährwerte ausreichend zu informieren.

Der vollständige Test ist auf konsument.at verfügbar und bietet Verbrauchern eine detaillierte Orientierungshilfe beim Kauf gekühlter Kaffeegetränke.