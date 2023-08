Entschädigung für Touristen: Gratis-Urlaub auf Rhodos nach Waldbrand-Katastrophe

Um sich bei den Touristen zu entschuldigen, die diesen Sommer während eines Waldbrandes auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos evakuiert werden mussten, hat Griechenland eine besondere Aktion geplant: Im kommenden Jahr 2024 bekommen diese Touristen eine ganze Woche Gratis-Urlaub auf Rhodos.

,,Waldbrände sind im Mittelmeerraum leider ein bekanntes Phänomen“, so der griechische Premierminister. Der Premierminister betonte allerdings, dass der Klimawandel ihre Intensität weiterhin verstärkt.

Der Tourismussektor stellt für Griechenland einen zentralen Wirtschaftszweig dar, der sich seit der Finanzkrise 2018 wieder aufgefangen hat. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Insel Rhodos, die neungrößte Insel im östlichen Mittelmeerraum und zieht jährlich zahlreiche Besucher aus aller Welt an.

Am 18. Juli diesen Jahres brachen die Brände in der Inselmitte aus und wurden durch starke Winde bis zur östlichen und südlichen Küste getrieben – eine Region, die besonders viele Touristen anzieht. Griechenland musste daraufhin die größte Evakuierung in seiner Geschichte durchführen: Über 20.000 Touristen sowie Einheimische konnten in Sicherheit gebracht werden.

Im Interview mit dem britischen Sender ITV erklärte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch, dass 15 Prozent der Insel von den Bränden betroffen waren. Die Lage habe sich mittlerweile jedoch wieder ,,normalisiert“. Er räumte ein, dass das Feuer für die Besucher Unannehmlichkeiten verursacht habe.

,,Für all jene, deren Urlaub durch die Waldbrände unterbrochen wurde, werden wir in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden eine Woche kostenlosen Urlaub auf Rhodos im nächsten Frühling und Herbst anbieten. So haben die Betroffenen die Möglichkeit, Rhodos erneut zu besuchen und seine natürliche Schönheit zu genießen“, so Mitsotakis.

Die griechischen Behörden gaben am Mittwoch bekannt, dass ersten Schätzungen zufolge 45 Gebäude Schäden erlitten haben.