Falco-Villa eröffnet ab Juni Pforten für Besucher

Die Falco-Villa in Gars am Kamp wird ab Juni 26 Jahre nach Falcos Tod für Besucher geöffnet, wobei Führungen durch das größtenteils im Originalzustand erhaltene Haus angeboten werden. Besucher können dabei exklusive Einblicke in das private Leben des Künstlers und die Kunstfigur Falco erhalten.

Die Falco-Villa in Gars am Kamp (Bezirk Horn) öffnet ab Juni ihre Türen für Besucher. 26 Jahre nach dem Tod des berühmten Popstars können Interessierte das Gebäude besichtigen. Falco erwarb die Villa 1987 und nutzte sie als Rückzugsort. Führungen durch das Haus beginnen am 8. Juni.

„Nichts verändert“

„Seit Falco die Villa verlassen hat, wurde darin fast nichts verändert“, teilte die Falco Privatstiftung mit. Die Villa befinde sich „größtenteils im Originalzustand“. Besucher können exklusive Einblicke in das private Leben von Hans Hölzel erhalten. Auf der Webseite ist zu lesen, dass auch das Leben der Kunstfigur Falco beleuchtet wird.

Die Touren führen durch das gesamte Haus, einschließlich Falcos Musikstudio. Besucher sehen den Wohnbereich, die Küche und die Räumlichkeiten von Maria Hölzel. Auch Falcos Schlafzimmer und seine Gitarrensammlung sind Teil der Führung. Tickets für 29 Euro sind bereits für das Eröffnungswochenende (8./9. Juni) erhältlich.

Falco und sein Leben

Falco, geboren als Johann „Hans“ Hölzel am 19. Februar 1957 in Wien, war ein österreichischer Pop- und Rockmusiker. Er erlangte internationalen Ruhm mit seinem Hit „Rock Me Amadeus“, der 1986 die US-Charts anführte. Falco war bekannt für seine einzigartige Mischung aus Pop, Rock und Rap, sowie seine charismatische Bühnenpräsenz. Sein Debütalbum „Einzelhaft“ (1982) enthielt den Hit „Der Kommissar“, der auch außerhalb Europas erfolgreich war.

Er veröffentlichte mehrere erfolgreiche Alben, darunter „Falco 3“ und „Emotional“. Trotz seines Ruhms kämpfte er mit persönlichen Problemen und exzessivem Lebensstil. Falco zog sich oft in seine Villa in Gars am Kamp zurück, um dem öffentlichen Druck zu entfliehen.

Am 6. Februar 1998 starb er bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Sein Erbe lebt durch seine Musik weiter, die nach wie vor weltweit geschätzt wird. Falco gilt als einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker aller Zeiten.