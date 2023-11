Falsche Berechnung: Das könnte jetzt euer neues Sternzeichen sein!

Sind Sie ein stolzer Löwe oder ein tiefgründiger Skorpion? Vielleicht sollten Sie noch einmal nachdenken. Eine jahrtausendealte Annahme könnte sich als fehlerhaft erweisen, laut einer Studie der NASA, die kürzlich im Netz für Aufsehen sorgte.

Die Babylonier, Pioniere der Astrologie, haben vor rund 3000 Jahren die Sternzeichen festgelegt, die wir heute kennen. Sie teilten den Himmel in zwölf Abschnitte ein, die jeweils einem Monat des Jahres entsprechen, und benannten sie nach den Sternbildern, die sie in diesen Abschnitten sahen.

Doch die NASA hat nun die Berechnungen neu durchgeführt und dabei die Veränderung der Erdachse berücksichtigt. Das Ergebnis: Ein fehlender Zeitraum vom 30. November bis 18. Dezember in den bekannten Sternzeichen und die Entdeckung eines dreizehnten Sternbilds – des Schlangenträgers.

Der Schlangenträger, oder Ophiuchus auf Latein, sitzt oberhalb von Skorpion und Schütze im Sternenhimmel. Benannt nach Asklepios, dem griechischen Gott der Heilkunst, erinnert das Sternbild an den Äskulapstab, ein Symbol für die Medizin. Der Schlangenträger repräsentiert den Zeitraum vom 30. November bis zum 18. Dezember.

zwölf Sternzeichen bleiben

Die NASA betont jedoch, dass sie keine Sternzeichen verändert hat, sondern lediglich eine Neuberechnung vorgenommen hat. Dem Schlangenträger werden Eigenschaften zugeschrieben, die eine Mischung aus der Tiefe und Leidenschaft des Skorpions sowie der visionären, weltoffenen Kraft des Schützen darstellen.

Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt die westliche Astrologie bei den traditionellen zwölf Sternzeichen. Diese basieren auf den tropischen Tierkreiszeichen, die trotz ihrer theoretischen Unrichtigkeit nicht verändert werden. Die neuen Tierkreiszeichen werden hauptsächlich in der siderischen Astrologie verwendet, die vor allem in asiatischen Ländern und in Indien verbreitet ist.