Forscher schlagen Alarm: Autismus-Risiko durch Schmerztabletten?

Das beliebteste Schmerzmittel für Schwangere steht unter Verdacht: Neue Studien zeigen beunruhigende Zusammenhänge mit Entwicklungsstörungen bei Kindern.

Neue Forschungsergebnisse werfen ein kritisches Licht auf Paracetamol während der Schwangerschaft. Eine umfassende Analyse von 46 wissenschaftlichen Studien zeigt beunruhigende Zusammenhänge zwischen der Einnahme dieses weitverbreiteten Schmerz- und Fiebermittels und späteren Entwicklungsproblemen bei Kindern. Bemerkenswert ist die Dimension: Mehr als die Hälfte aller werdenden Mütter weltweit greift zu diesem rezeptfreien Medikament.

Die Forschungsergebnisse geben Anlass zur Sorge. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Paracetamol einnahmen, entwickeln laut der Untersuchung häufiger neurologische Auffälligkeiten – insbesondere Autismus-Spektrum-Störungen und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) treten vermehrt auf.

Die Meta-Analyse der Icahn School of Medicine am Mount Sinai wurde im August 2025 im peer-reviewten Fachjournal BMC Environmental Health publiziert und umfasste über 100.000 Mutter-Kind-Paare aus verschiedenen internationalen Studien. Besonders aussagekräftig: Gerade Studien höherer methodischer Qualität zeigten den Zusammenhang zwischen pränataler Paracetamol-Einnahme und neurologischen Entwicklungsstörungen besonders konsistent.

Diese neuen Erkenntnisse reihen sich in frühere Beobachtungen ein. Bereits zuvor hatten Studien darauf hingedeutet, dass Paracetamol kognitive und emotionale Prozesse beeinflussen kann. So wurde dokumentiert, dass der Wirkstoff das Empathievermögen reduzieren und sowohl positive als auch negative Gefühlsreaktionen dämpfen kann.

Wirkung im Nervensystem

Die Wissenschaftler vermuten den Grund für diese Effekte im spezifischen Wirkmechanismus: Paracetamol entfaltet seine Wirkung direkt im zentralen Nervensystem. Dort beeinflusst es nicht nur Schmerzsignale, sondern auch Hirnareale, die für emotionale Verarbeitung zuständig sind. Die Forscher gehen davon aus, dass Paracetamol die Plazenta passiert und beim Fötus oxidativen Zellstress, hormonelle Veränderungen oder epigenetische Effekte auslösen könnte, die die empfindliche Gehirnentwicklung beeinflussen.

Die Studienautoren betonen jedoch ausdrücklich, dass ihre Ergebnisse keinen Kausalnachweis liefern. Das bedeutet: Es wurde ein statistischer Zusammenhang festgestellt, aber nicht bewiesen, dass Paracetamol tatsächlich die Ursache für die beobachteten Entwicklungsstörungen ist. Weitere Forschung ist daher notwendig, um die komplexen Mechanismen zu verstehen.

Trotz dieser Bedenken bleibt Paracetamol im Vergleich zu anderen Schmerzmitteln das Präparat der Wahl für Schwangere – sein Sicherheitsprofil gilt als relativ günstig. Dennoch mahnen die Studienautoren zur Vorsicht: Sie empfehlen eine möglichst niedrige Dosierung und eine zeitlich begrenzte Anwendung. Die Einnahme sollte stets mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden, der eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen kann.