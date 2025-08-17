Verkehrschaos droht: Wichtige Tangenten-Auffahrt legt Pendler lahm

Wiens Verkehrsader wird erneut operiert: Die Auffahrt Handelskai zur A23 schließt für neun Tage. Autofahrer müssen über Kaisermühlen ausweichen.

Die Auffahrt Handelskai zur Tangente A23 in Richtung Inzersdorf wird aufgrund von Sanierungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Sperre gilt vom 18. August, 22 Uhr, bis zum 27. August 2025, 5 Uhr. Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit über den Knoten Kaisermühlen in Wien-Donaustadt umgeleitet.

📍 Ort des Geschehens

Diese Maßnahme ist Teil der laufenden Generalerneuerung der Prater Hochstraße, die bereits seit 17. März im Gang ist und nun in eine neue Bauphase eintritt. Die Umleitung erfolgt großräumig über den Knoten Kaisermühlen, alternative Routen wie die Stadionallee stehen aufgrund paralleler Baustellen nicht zur Verfügung.

Meistbefahrene Straße

Mit täglich rund 230.000 Fahrzeugen im Abschnitt zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai zählt die Südosttangente (A23) zur meistbefahrenen Straße Österreichs. In diesem Bereich überquert die als Hochstraße Prater bekannte Strecke das Obere Heustadlwasser sowie die Praterhauptallee auf einem Brückentragwerk.

Das Bauwerk wurde zuletzt im Jahr 2000 komplett erneuert, wobei damals das gesamte Tragwerk abgetragen und neu errichtet wurde. Die Asfinag sieht nun umfassende Instandsetzungsarbeiten als erforderlich an.

Bauphase läuft

Während der gesamten Bauphase bleiben alle Fahrspuren erhalten. Nachdem die Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Nord in Richtung Kaisermühlen bereits am 10. Juni 2025 abgeschlossen wurden, folgt nun nach demselben Verfahren die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Süden nach Vösendorf.

Tagsüber werden jeweils vier Fahrspuren pro Richtung aufrechterhalten, nachts kann es jedoch zwischen 22 und 5 Uhr zu temporären Sperren von bis zu drei Fahrspuren pro Richtung kommen. Insbesondere zu den Verkehrsspitzen muss mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden.

Die vollständige Fertigstellung des Projekts ist für Oktober vorgesehen.