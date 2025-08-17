Bakterien-Alarm: Dieses Duschgel solltest du sofort entsorgen

Bakterienfund bei Routinekontrollen: Die AGES warnt vor bestimmten Produktchargen der Kneipp „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude“, die für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein Risiko darstellen könnten.

Die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hat am Sonntag vor bestimmten Chargen der Kneipp „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude“ (200 ml, EAN 4008233114781) gewarnt, nachdem bei Routinekontrollen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen wurde. Betroffen sind ausschließlich die Chargen mit den Nummern 2506917, 2506918 und 2506919, deren Kennzeichnung sich auf dem oberen Falz der Tube befindet.

In Zusammenarbeit mit den Handelspartnern wurden bereits Maßnahmen ergriffen und der Verkauf sowie die weitere Distribution der betroffenen Chargen unverzüglich eingestellt. Der Nachweis des Bakteriums erfolgte im Rahmen der standardisierten Qualitätssicherung der Kneipp GmbH.

Gesundheitliche Risiken

Gesundheitlich unbedenklich ist der Verbrauch des Produkts grundsätzlich für Personen ohne Vorerkrankungen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht jedoch für Menschen mit eingeschränkter Immunabwehr oder chronischen Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose. Das nachgewiesene Burkholderia cepacia-Bakterium kann bei diesen Personengruppen schwerwiegende Atemwegsinfektionen verursachen.

Aus Sicherheitsgründen wird daher empfohlen, das Produkt nicht weiter zu verwenden und bei Vorliegen einer der betroffenen Chargen das Produkt zu entsorgen.