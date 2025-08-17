Lippenleserin will den Austausch der ersten Worte entschlüsselt haben

Auf neutralem Boden in Alaska trafen sich Trump und Putin zum Ukraine-Gipfel – doch statt des erhofften Waffenstillstands blieb nur ein rätselhafter Dialog zurück.

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson nahe Anchorage, Alaska, endete ohne greifbares Ergebnis. Bei dem am 15. August stattgefundenen Treffen sollte nach mehr als drei Jahren Kriegshandlungen zwischen Russland und der Ukraine ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Putin verließ den Verhandlungsort jedoch ohne jegliche Vereinbarung.

Beide Regierungen bestätigten das Treffen, das gegen 11:30 Uhr Ortszeit begann und nach rund drei Stunden endete. Sowohl US-amerikanische als auch russische Quellen bezeichneten die Gespräche als „konstruktiv“ und „produktiv“, ein konkreter Waffenstillstand oder andere greifbare Ergebnisse wurden jedoch nicht erzielt.

Die beiden Staatsoberhäupter begrüßten sich gegen 11.00 Uhr Ortszeit auf dem Rollfeld. Die britische Lippenleserin Nicola Hickling will den Austausch der ersten Worte entschlüsselt haben. Demnach habe Trump seinen Amtskollegen mit „Schön, dass du da bist, großartig dich zu sehen“ willkommen geheißen. Putin soll mit „Danke, ebenso. Ich bin hier, um dir zu helfen“ geantwortet haben.

Trump habe daraufhin erwidert: „Ich helfe dir.“ Der Kremlchef habe angeblich hinzugefügt: „Alles, was sie tun müssen, ist zu fragen“, worauf Trump mit „Okay“ reagiert habe. Im weiteren Verlauf soll Putin erklärt haben: „Ich werde dem ein Ende setzen“ – vermutlich mit Bezug auf einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. Trump habe darauf mit „Ich hoffe, das passiert“ geantwortet.

Medienauftritt

Vor den anwesenden Medienvertretern soll Trump gesagt haben: „Danke. Lass uns die Hände schütteln, das macht einen guten Eindruck.“ Putin habe zustimmend genickt, sich mit „Danke“ bedankt und dem US-Präsidenten die Hand gereicht. Offiziellen Berichten zufolge wurde das Gespräch in einer „respektvollen, konstruktiven und gegenseitig respektvollen Atmosphäre“ geführt. Anschließend setzten die beiden Staatsmänner ihre Gespräche bei einem Arbeitsfrühstück fort.

Während des Treffens kam es zu einer angespannten Situation, als ein Journalist Putin direkt fragte: „Herr Putin, werden Sie sich verpflichten, keine weiteren Zivilisten zu töten?“ Laut der Lippenleserin habe der russische Präsident zweimal „Du bist ignorant“ entgegnet und dabei theatralisch an sein Ohr gegriffen, als könne er eine Ukraine-bezogene Frage nicht verstehen. Trump habe in dieser Situation einem Mitarbeiter zugeflüstert: „Ich fühle mich unwohl, wir müssen sie schnell wegbringen.“

Ein ursprünglich geplantes gemeinsames Mittagessen wurde kurzfristig abgesagt, stattdessen folgte eine Pressekonferenz, bei der jedoch keine Fragen der Journalisten beantwortet wurden.

Vertrauliche Gespräche

Auf dem Weg zum Fahrzeug soll Trump laut der Lippenleserin gesagt haben: „Komm, lass uns gleich ins Auto gehen. Wir müssen vorankommen und uns voll darauf konzentrieren. Ich weiß, das ist ernst und es dauert schon lange. Was für ein Weg.“ Anschließend habe er hinzugefügt: „Der Druck ist hoch. Willst du die Neuigkeit hören?“ Putin habe nachgefragt: „Sag sie mir“.

Woraufhin Trump erklärt haben soll: „Es geht um Treibstoff.“