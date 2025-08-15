Ukraine-Gipfel in Alaska: So herzlich begrüßten sich Trump und Putin (VIDEOS)

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin sind am Freitag Mittag (Ortszeit/Abend MESZ) zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen in Alaska eingetroffen. Die Präsidentenmaschinen beider Staatsoberhäupter landeten auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson nahe Anchorage. Im Zentrum der ersten bilateralen Begegnung zwischen Trump und Putin seit sieben Jahren steht die Zukunft der Ukraine.

Es handelt sich um das erste US-gehostete Treffen mit einem russischen Präsidenten seit 2007 und das erste bilaterale Gespräch der beiden Staatschefs seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus nach seiner Wiederwahl im November 2024. Trump führt damit seine zweite Amtszeit an, nachdem er bereits von 2017 bis 2021 Präsident war.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau unmittelbar vor dem Gipfel fehlende Verhandlungsbereitschaft vor. „Es gibt weder einen Befehl, noch irgendwelche Signale aus Moskau, dass es sich darauf vorbereitet, diesen Krieg zu beenden“, erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft am Freitag. „Sie töten auch am Tag der Verhandlungen.“

Der US-Präsident zeigte sich hinsichtlich des Gipfelverlaufs zuversichtlich, schloss jedoch ein vorzeitiges Ende der Gespräche nicht kategorisch aus. „Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren“, sagte Trump während des Fluges nach Alaska in einem Interview mit Fox News. Auf die konkrete Nachfrage, ob er das Treffen bei Bedarf abbrechen würde, antwortete der Republikaner knapp: „Das würde ich.“

⇢ Selenskyj unter Druck: Trump und Putin planen geheimen Alaska-Gipfel



Trumps Friedensbemühungen

Trump bekräftigte vor seiner Ankunft in Anchorage sein Drängen auf eine Waffenruhe in der Ukraine. „Ich will eine Waffenruhe“, betonte der Republikaner vor dem Eintreffen der Air Force One am Gipfelort. „Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt“. Nichts sei in Stein gemeißelt.

Selenskyj forderte seinerseits ein gemeinsames Dreier-Treffen mit Trump und Putin. „Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich“, erklärte der ukrainische Präsident. Sein Land benötige Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden. Selenskyj wurde jedoch nicht zum Alaska-Gipfel eingeladen und äußerte im Vorfeld, dass Gespräche über die Ukraine ohne direkte ukrainische Beteiligung nicht zielführend seien.

⇢ USA dreht Geldfluss ab – Selenskyj bei Trump-Putin-Gipfel nicht dabei



Der US-Präsident unterstrich, dass die europäischen Verbündeten trotz enger Kooperation bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: „Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein.“

Delegationsänderung

Das Weiße Haus teilte inzwischen mit, dass entgegen der ursprünglichen Ankündigung vom Donnerstag kein Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Trump stattfinden werde, bei dem lediglich Dolmetscher anwesend sein sollten. Stattdessen werden je drei Vertreter beider Länder an den Gesprächen teilnehmen.

Die US-Delegation umfasst neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff. Beim anschließenden Mittagessen werden zusätzlich Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth sowie Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend sein, wie Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitteilte.

Putin wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow begleitet.

⇢ So kann Trump Putin zum Frieden zwingen!

