So kann Trump Putin zum Frieden zwingen!

Auf neutralem Boden in Alaska suchen Trump und Putin nach Auswegen aus dem Ukraine-Krieg. Der Kremlchef stellt harte Bedingungen, während Kiew um seine Verteidigung ringt.

Der US-Präsident Donald Trump empfängt den russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag, den 15. August 2025, in Alaska zu einem Gespräch, das ohne Beteiligung der Ukraine und europäischer Staaten stattfindet. Das bilaterale Gipfeltreffen wird von beiden Seiten offiziell vorbereitet und bestätigt. Trump hat wiederholt seinen Willen bekräftigt, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine rasch zu beenden und strebt eine Waffenruhe an. Nach mehreren telefonischen Kontakten mit Putin sucht er nun die persönliche Begegnung, um auszuloten, ob und unter welchen Bedingungen der Kremlchef zu einer Friedenslösung bereit wäre.

Für Putin stellt das Treffen bereits einen diplomatischen Erfolg dar, da es seine internationale Isolation durchbricht. Der russische Präsident hat unmissverständlich klargestellt, dass Russland an den annektierten ukrainischen Territorien festhalten wird. Seine Forderung: Die ukrainischen Streitkräfte müssen sich aus den Gebieten Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zurückziehen.

Moskau droht mit weiteren territorialen Eroberungen, sollte Kiew den Widerstand fortsetzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt territoriale Zugeständnisse kategorisch ab und warnt vor einer Belohnung des Aggressors.

Verhandlungspositionen

Trump verfügt zwar nicht über die Möglichkeit, den Konflikt selbständig zu beenden, kann jedoch erheblichen Druck ausüben, etwa durch Sanktionen gegen Russland. Im Vorfeld des Treffens hat der US-Präsident Russland bereits mit „schweren Konsequenzen“ gedroht, sollte Putin keinen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg akzeptieren. Eine vollständige Einstellung der militärischen Unterstützung für die Ukraine würde die Verteidigungsfähigkeit des Landes massiv beeinträchtigen.

Trump betont, dass territoriale Fragen ausschließlich von der ukrainischen Regierung entschieden werden müssten. Diese Position unterstützen auch europäische Regierungen, die eine Einbindung der Ukraine in alle weiteren Verhandlungen fordern.

Die russische Seite hat vorgeschlagen, dass die Ukraine auf NATO-Ambitionen verzichtet und der russischsprachigen Bevölkerung umfassende Rechte einräumt. Während Putin einen bedingungslosen Waffenstillstand ablehnt, könnte er möglicherweise einer partiellen Waffenruhe für Luftangriffe zustimmen.

Seit Trumps Amtsantritt wurden die direkten Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern wieder aufgenommen. Unter türkischer Vermittlung konnten bereits Vereinbarungen zum Austausch von Kriegsgefangenen erzielt werden.

Weitere Schritte

Selenskyj beharrt auf einer bedingungslosen Einstellung der Kampfhandlungen und fordert Sicherheitsgarantien westlicher Partner. Die militärische Situation der Ukraine gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig, mit erkennbaren Geländegewinnen für die russischen Streitkräfte.

Ein weiteres Treffen zwischen Trump und Putin, diesmal auf russischem Boden, ist bereits vereinbart. Trump plant, im Anschluss auch Gespräche mit Selenskyj zu führen und die europäischen Partner nach dem Gipfel über die Ergebnisse zu informieren.

Ob konkrete Schritte für eine Waffenruhe und anschließende Friedensverhandlungen vereinbart werden, bleibt abzuwarten.

Trump strebt ein direktes Zusammentreffen zwischen Putin und Selenskyj an und hat seine Bereitschaft signalisiert, bei Bedarf daran teilzunehmen.