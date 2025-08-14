Kinderbetreuung: Jetzt bis zu 960 Euro mehr für Familien

Finanzielle Entlastung für Familien: Die Kinderbetreuungsförderungen wurden ausgeweitet. Besonders Alleinerziehende und einkommensschwache Haushalte profitieren von den angehobenen Grenzen.

Österreichische Familien können auch in diesem Jahr von zahlreichen finanziellen Entlastungen bei Kinderbetreuungskosten profitieren. Die Förderlandschaft gestaltet sich je nach Bundesland unterschiedlich, wobei die Zuschüsse speziell für einkommensschwache Haushalte und Alleinerziehende eine bedeutende Hilfe darstellen.

Besonders die Ausgaben für Kinderbetreuung belasten viele Familienkassen erheblich. Alleinerziehende stehen dabei vor besonders großen finanziellen Herausforderungen, aber auch Familien mit niedrigem Einkommen müssen einen beträchtlichen Teil ihres Budgets für die Betreuung ihrer Kinder aufwenden.

Seit September letzten Jahres steht Familien erneut eine Kinderbetreuungsförderung zur Verfügung, die für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten gewährt wird. Um mehr Haushalten Zugang zu dieser Unterstützung zu ermöglichen, wurden die Einkommensgrenzen angehoben. Von dieser Anpassung profitieren insbesondere jene Familien, die bislang keinen oder nur begrenzten Anspruch auf finanzielle Hilfen hatten.

Bundesweite Förderungen

Eine wichtige Neuerung betrifft den steuerfreien Kinderbetreuungszuschuss, den Arbeitgeber ihren Beschäftigten gewähren können. Seit 2025 können Unternehmen in ganz Österreich bis zu 2.000 Euro pro Kind und Jahr steuerfrei auszahlen, sofern das Kind zu Jahresbeginn das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Voraussetzung ist, dass der Mitarbeiter für mehr als sechs Monate im Jahr Familienbeihilfe bezieht. Der Zuschuss muss direkt an die Betreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen ausbezahlt werden.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet österreichweit eine Kinderbetreuungsbeihilfe von bis zu 300 Euro monatlich pro Kind für Eltern mit einem Bruttoeinkommen unter 2.700 Euro. Diese Förderung wird für jeweils sechs Monate bewilligt und kann insgesamt bis zu drei Jahre pro Kind in Anspruch genommen werden, wenn ein kostenpflichtiger Betreuungsplatz für die Aufnahme oder Sicherung einer Beschäftigung benötigt wird.

Salzburger Fördermodell

Die Förderhöhe richtet sich nach dem Umfang der Betreuungszeit. Bei einer wöchentlichen Betreuung von bis zu 20 Stunden pro Kind können Familien mit einem Zuschuss von maximal 400 Euro jährlich rechnen. Übersteigt die Betreuungszeit 20 Wochenstunden, erhöht sich die Förderung auf bis zu 700 Euro. Für Alleinerziehende und Familien mit einem Kind gilt eine monatliche Netto-Einkommensgrenze von 2.479,75 Euro, was eine Anhebung gegenüber der früheren Grenze von 2.275 Euro darstellt. Für jedes weitere im Haushalt lebende Kind steigt diese Grenze um 610,40 Euro. Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist ein Hauptwohnsitz in Salzburg.

Das Land Salzburg betrachtet diese Anhebung der Fördergrenzen als ein wichtiger Schritt für mehr soziale Gerechtigkeit und eine qualitativ hochwertige Betreuung und letztlich Chancengleichheit für möglichst viele Kinder. Die Förderung gilt für nicht schulpflichtige Kinder sowie für Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr. Antragsformulare und weitere Informationen sind auf der Website des Landes Salzburg verfügbar.

Bundesländer-Vergleich

Oberösterreich setzt auch in diesem Jahr die Auszahlung des Kinderbetreuungsbonus fort. Dieser wurde mit Beginn des Jahres auf monatlich 80 Euro angehoben, was Berechtigten eine Jahressumme von 960 Euro einbringt.

Zu den Anspruchsvoraussetzungen zählen unter anderem, dass keine kostenlose Kinderbetreuung wie der beitragsfreie Kindergarten bis 13:00 Uhr genutzt wird, das Kind mindestens 37 Monate alt ist und mit einem Elternteil in Oberösterreich in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Zudem müssen sowohl Elternteil als auch Kind die österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft besitzen.

Anträge können das ganze Jahr über entweder online auf der Website des Landes Oberösterreich oder direkt beim Land eingereicht werden, wobei keine zusätzlichen Unterlagen erforderlich sind.

In Kärnten wurde der Familienzuschuss im Vergleich zum Vorjahr erhöht und beträgt nun zwischen 60 und 269 Euro. Diese Unterstützung steht einkommensschwachen Kärntner Familien zu und wird auf Basis des Netto-Familieneinkommens sowie der Anzahl der Familienmitglieder berechnet. Der Zuschuss kann für maximal 48 Monate bezogen werden und muss halbjährlich neu beantragt werden. Detaillierte Informationen und Antragsunterlagen sind auf der Website des Landes Kärnten zu finden.

