Fußballwunder Lukic entscheidet sich für Kroatien statt Österreich

Oliver Lukic hat am Mittwoch erstmals in der Qualifikation zur UEFA Champions League für Red Bull Salzburg gespielt. Der 17-jährige Mittelfeldspieler wurde in der 69. Minute eingewechselt. Er trug in den letzten 20 Minuten des Spiels zum 2:0-Sieg gegen Dynamo Kiew bei.

Während seiner Einsatzzeit verzeichnete Lukic vier präzise Pässe aus sieben Versuchen und gewann beide Duelle, eines davon in der Luft. Obwohl er vier Bälle verlor, war sein erster Auftritt auf der europäischen Bühne vielversprechend.

Wechsel der Nationalmannschaft

Im Februar dieses Jahres entschied sich der talentierte Mittelfeldspieler, seine Fußballnationalität zu ändern. Zukünftig wird er nicht mehr für die österreichische Nationalmannschaft, sondern für die jüngeren Auswahlmannschaften Kroatiens spielen. Diese Entscheidung könnte sich als vorteilhaft für Kroatien erweisen, da Lukic von Experten als großes Talent angesehen wird.

Anerkennung durch den Guardian

Der englische Guardian nahm Lukic in seine Liste „Next Generation 2023“ auf, welche die 60 talentiertesten Spieler der Welt umfasst, die im letzten Jahr 17 Jahre alt wurden. Besonders betont wurde seine Technik: „Lukic war schon immer größer als seine Altersgenossen. Mit seinen aktuellen 1,85 Metern hat er keine Probleme mit der Ballkontrolle. Technisch sehr elegant, stach er in der Akademie von Austria Wien hervor und wurde schnell von Red Bull Salzburg verpflichtet.“

Österreichs Trainer Ralf Rangnick bemerkte, dass er Lukics Fortschritte genau beobachte, da der kroatische Fußballverband die Chance habe, ihn für die Nationalmannschaft zu gewinnen.

Zukunftsperspektiven

Letztlich entschied Lukic sich für Kroatien und könnte eine wertvolle Ergänzung für die jüngeren Nationalteams des Landes sein. Lukics Marktwert wird von Transfermarkt auf 275.000 Euro geschätzt, und er zog bereits das Interesse von Spitzenvereinen wie Juventus und Borussia Dortmund auf sich.