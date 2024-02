Österreichisches Fußballtalent Oliver Lukic wechselt zu Kroatien (VIDEO)

Der junge österreichische Fußballspieler Oliver Lukic, aktuell bei FC Liefering, der zweiten Mannschaft von RB Salzburg, hat sich entschieden, seine Fußballkarriere unter der kroatischen Flagge fortzusetzen.

Oliver Lukic, das 17-jährige Talent vom FC Liefering und eine der größten Hoffnungen des österreichischen Fußballs, hat sich entschieden, seine Fußballkarriere unter der kroatischen Flagge fortzusetzen. Der Mittelfeldspieler hat Kroatien gewählt.

Lukic hat die U-16, U-17 und U-18 Ränge des ÖFB durchlaufen und war in allen Altersgruppen Kapitän. Im Sommer 2022 verließ er Austria Wien und ging nach Salzburg, wo er sich der Red Bull Football Academy anschloss. Ein Jahr später wurde er an FC Liefering weitergegeben, das in der 2. Liga spielt. Mit 16 Jahren hat er schließlich seinen ersten Profivertrag mit Red Bull Salzburg unterschrieben, berichtet Laola1.

U-19-Nationalmannschaft

Die FIFA hat ihre Zustimmung gegeben. Lukic hat bereits eine Einladung vom Trainer der kroatischen U-19-Nationalmannschaft, Sinisa Orescanin, erhalten. Er soll sich der Nationalmannschaft für die nächste Aktion anschließen. Nächste Woche finden Freundschaftsspiele gegen Saudi-Arabien und Griechenland statt, und Mitte März stehen die Qualifikationsspiele für die Elite-Runde der Europameisterschaft in Nordirland auf dem Programm.

Reaktionen in Österreich

Die Entscheidung von Lukic hat in Österreich für Aufsehen gesorgt. „Lukic wird in Zukunft für Kroatien spielen. Dort wird er auf seinen ehemaligen Kollegen Leon Lalic treffen, der sich ebenfalls entschieden hat, gegen Österreich zu gehen“, berichten österreichische Medien.

Die Reaktionen in Österreich auf Lukics Entscheidung sind gemischt. Einige schlagen vor, dass der Wechsel junger Spieler zu anderen Nationalmannschaften verboten werden sollte. Anderen ist jedoch klar, dass dies nicht möglich ist, aber sie betonen, dass der Österreichische Fußballverband eine Rückerstattung des Geldes fordern sollte, das in Spieler investiert wurde, die die Nationalmannschaft wechseln.

Trotz der Kontroversen in Österreich, hat Lukic hohe Ambitionen. „Er spielte in der Youth Champions League, in drei Spielen erzielte er ein Tor. Im Winter wurde darüber gesprochen, dass Top-Internationale Clubs, einschließlich Juventus und Borussia Dortmund, an Lukic interessiert sind“, schließt Victauri.