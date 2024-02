Im Vorfeld des heutigen Duells zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart, gibt es eine Besonderheit, die über den Ausgang des Spiels entscheiden könnte: Ein Farbwechsel. Und nein, wir reden hier nicht von bunter Choreo, sondern von Fußballtrikots.

Der SC Freiburg, normalerweise in stolzem Rot zuhause, wird in weißen Auswärtstrikots antreten. Der Grund dafür ist so ungewöhnlich wie nachvollziehbar: Der VfB Stuttgart spielt in Grün und auf Freiburger Seite befindet sich ein Spieler, der unter einer Rot-Grün-Sehschwäche leidet. Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, erklärte dazu: „Das ist einfach eine sehr gute Idee, das so zu machen. Wir wollen ja nicht, dass einer dem Gegner den Ball zuspielt und der ihn dann ins Tor schießt.“

8 Prozent aller Männer betroffen

Statistisch gesehen sind 8 Prozent aller Männer von einer Farbsehschwäche betroffen. Das bedeutet, dass in jeder Startelf potenziell ein Spieler steht, der Probleme mit bestimmten Farben hat. Und das sind nur die Spieler – unter den Zuschauern im Stadion und vor dem Fernseher dürften sich noch weitaus mehr Menschen mit Farbsehschwäche befinden.

Streich hat das Problem schon länger im Blick: „Das wird jetzt natürlich wieder zum Thema. Es ist eine Problematik, einige Spieler haben da richtig geschwitzt in den letzten Jahren. Ich hatte auch schon Spieler in der A-Jugend, der dann dem Gegner mehrfach den Ball in den Fuß gespielt habe. Da habe ich ihn irgendwann gefragt: Geht’s noch? Bis er mir dann gesagt hat, dass er es nicht richtig sieht.“

Der SC Freiburg ist übrigens kein Neuling, was Trikot-Wechsel angeht. Bereits in der Saison 2020/21 liefen sie zuhause in ihrem Auswärtstrikot (damals gelb) auf, weil der FC Augsburg ebenfalls ein grünes Trikot hatte. Eine Wiederholung dieser Situation steht nun also bevor.

Doch was das Hinspiel gegen die Schwaben angeht, das mit einem 0:5 Debakel endete, möchte Streich keine Wiederholung sehen: „Das ist Schnee von gestern. Wir wollen ein richtig gutes Spiel machen, ihnen Paroli bieten und unsere Fans im Derby richtig mitnehmen.“ Bleibt zu hoffen, dass das neue Trikot nicht nur den Spielern, sondern auch den Fans Glück bringt.