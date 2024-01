In einem ungewöhnlichen Schritt hat der österreichische Fußballklub Austria Lustenau, der sich derzeit in einer sportlichen Krise befindet, eine Stellenausschreibung für einen Außenstürmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlicht. Dieser Vorstoß des Vorarlberger Vereins, der in der laufenden Saison noch keinen Sieg verbuchen konnte, ist in der österreichischen Bundesliga eine Seltenheit und könnte auf eine neue Strategie des kürzlich ernannten Cheftrainers Andreas Heraf hindeuten.

Die Stellenausschreibung beim AMS gibt allerdings Rätsel auf. Obwohl die gesuchte Position ein Außenstürmer ist, wird in der Rubrik „geforderte Qualifikation und Praxis“ ein „Profifußballer/in entsprechend Position Innenverteidiger“ gefordert. Das angegebene Monatsgehalt von 3.030 Euro Brutto erscheint für einen Profifußballer eher gering.

Die Veröffentlichung der Stellenausschreibung erfolgte kurz nach der Auflösung des Vertrags mit dem französischen Spieler Jonathan Schmid, der in der Vergangenheit auch für das österreichische Nationalteam im Gespräch war. Schmid hat mittlerweile einen neuen Arbeitgeber gefunden und spielt nun für den luxemburgischen Verein FC Progrès Niederkorn.

(FOTO: Screenshot)

ungewöhnliche Stellenausschreibung

Die ungewöhnliche Stellenausschreibung könnte jedoch einen anderen Hintergrund haben. Laut Informationen des Senders „Sky“ könnte der abstiegsbedrohte Klub einen Spieler aus einem Nicht-EU-Land ins Auge gefasst haben. Mit der Stellenausschreibung beim AMS könnte es einfacher sein, eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“ zu beantragen, die es Nicht-EU-Bürgern ermöglicht, in Österreich zu arbeiten. Die Anforderungen für diese Karte sind allerdings hoch und umfassen verschiedene Kategorien, darunter „Besonders Hochqualifizierte“ und „Fachkräfte in Mangelberufen“.

Die Vergangenheit von Cheftrainer Andreas Heraf könnte in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle spielen. Erst kürzlich wurde seinem ehemaligen Verein Schwarz-Weiß Bregenz ein Punkteabzug angedroht, da der Verein drei brasilianische Spieler mit einem Touristenvisum auflaufen ließ. Es könnte also durchaus möglich sein, dass Austria Lustenau mit der Stellenausschreibung die Rückkehr eines brasilianischen Spielers nach Österreich vorbereitet.