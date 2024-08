Migranten ertrinken bei illegaler Überquerung des Grenzflusses Drina

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es zu einem Unglück auf dem Grenzfluss Drina zwischen Serbien und Bosnien. Sieben Migranten, die versuchten, die Drina illegal mit einem Boot zu überqueren, sind dabei ertrunken.

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich eine Tragödie am serbisch-bosnischen Grenzfluss Drina. Sieben Migranten sind beim Versuch, die Grenze illegal mit einem Boot zu überqueren, ertrunken. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar, doch die Behörden arbeiten intensiv an der Aufklärung des Vorfalls.

Das Boot, das etwa 25 Migranten an Bord hatte, kenterte zwischen den Ortschaften Orlaca in Serbien und Orlice bei Zvornik in Bosnien-Herzegowina. Laut Serbiens Innenminister Ivica Dacic informierte die serbische Grenzpolizei gegen 5.00 Uhr früh die Rettungsdienste über den Unfall.

Überlebende und Opfer

18 der Migranten, darunter drei Kinder, konnten sich ans Ufer retten. Für die anderen endete die gefährliche Überfahrt tödlich. Die serbischen Rettungsdienste und Taucher suchen derzeit nach den Leichen der sieben ertrunkenen Personen im Fluss.

Rettungsmaßnahmen und Suche

Die Rettungsdienste wurden sofort alarmiert und sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Taucher durchsuchen den Fluss nach den Vermissten, während die Grenzpolizei die weiteren Überlebenden in Sicherheit brachte. Die Suche gestaltet sich schwierig, da die Strömungen der Drina an dieser Stelle besonders stark sind.

Hintergrund

Das Gebiet um die Drina ist ein häufiger Schauplatz für tragische Ereignisse wie dieses. Die Drina bildet einen natürlichen Grenzverlauf zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina, was sie zu einem beliebten, aber gefährlichen Fluchtweg für Migranten macht. Besonders in den letzten Jahren haben sich solche Vorfälle gehäuft, da immer mehr Menschen versuchen, über diesen Weg nach Westeuropa zu gelangen.