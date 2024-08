Älteste Frau der Welt stirbt mit 117: Das war ihr Geheimnis!

Die Spanierin Maria Branyas Morera, die älteste Frau der Welt, ist im Alter von beeindruckenden 117 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ein Vermächtnis, das über ein Jahrhundert gelebte Geschichte umfasst und zahlreiche historische Ereignisse überdauert hat.

Geboren im Jahr 1907 in San Francisco, USA, erlebte Maria bereits in früher Kindheit dramatische Wendungen. Eine zweite Welle der Beulenpest durchzog die Stadt, und ihre Familie beschloss im Jahr 1915, trotz des tobenden Ersten Weltkriegs nach Europa zurückzukehren. Auf der Reise über den Atlantik verlor die damals Achtjährige ihren Vater an Tuberkulose, was einen prägenden Einschnitt in ihrem jungen Leben darstellte.

Nach ihrer Ankunft in Spanien fand Maria in dem Katalanen Joan Moret ihren Lebenspartner. Im Alter von 23 Jahren heiratete sie den Arzt und wurde Mutter von drei Kindern. Marias Familie wuchs über die Jahre beständig: Sie hinterließ elf Enkelkinder und 13 Urenkel. Ihr Ehemann verstarb vor mehr als 46 Jahren, was Maria mit den Worten kommentierte, ihn „jeden Tag in meinem Herzen“ zu tragen.

Aktives und erfülltes Alter

Maria Branyas Morera war bis ins hohe Alter trotz der Herausforderungen des Lebens bemerkenswert aktiv. Noch mit 105 Jahren spielte sie Klavier, las regelmäßig Zeitungen und betrieb jeden Morgen Sport. Auch in der digitalen Welt fühlte sie sich zu Hause: Auf ihrem „X“-Account „Super Catalan Grandma“ teilte sie regelmäßig Updates zu ihrem Wohlbefinden mit ihren 16.000 Followern.

Seit ihrem 92. Lebensjahr lebte Maria in einem betreuten Wohnheim in Olot, Katalonien. Die Covid-19-Infektion überstand sie 2020, kurz nach ihrem 113. Geburtstag, ohne schwere Symptome. Ihren 117. Geburtstag im März dieses Jahres feierte sie gebührend, und auf ihrem „X“-Profil kommentierte sie: „Guten Morgen, Welt. Heute werde ich 117 Jahre alt. Ich habe es so weit gebracht.“

Marias Geheimnis

Maria führte ihr hohes Alter vor allem auf „Ordnung, Ruhe“ und den „Abstand von giftigen Menschen“ zurück. Ein stressfreies Leben war ein zentraler Aspekt ihrer Philosophie. Im Dezember 2022 teilte sie ihren Followern zudem ernährungsbezogene Weisheiten mit und pries die Vorteile des Joghurts, eines traditionellen Lebensmittels, an.

Ihr bemerkenswerter Gesundheitszustand weckte das Interesse von Wissenschaftlern. Marias Zustimmung zur Untersuchung ihres Körpers könnte wertvolle Hinweise für die Medizin liefern. Der spanische Forscher Manel Esteller berichtete, dass Maria einen klaren Geist behielt und sich beeindruckend an Ereignisse aus ihrer frühen Kindheit erinnerte.

Die überdurchschnittliche Langlebigkeit in Marias Familie, in der viele Mitglieder über 90 Jahre alt wurden, könnte genetische Ursachen haben. Ihre Tochter Rosa Moret bestätigte, dass Maria nie ernsthaft krank war und sich stets guter Gesundheit erfreute.

Friedlicher Abschied

Maria Branyas Morera verließ diese Welt friedlich im Schlaf, wie es ihr Wunsch war. Ihre Familie betonte auf Social Media die Erinnerung an ihre Freundlichkeit und wertvollen Ratschläge. Trotz der Vorahnung ihres Abschieds wenige Tage zuvor riet sie ihrer Familie und ihren Followern, nicht zu weinen und keinen Schmerz zu empfinden.