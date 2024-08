Geschmacklose Raub-Serie: Gräber auf Wiener Friedhöfen geplündert

Das Wiener Landeskriminalamt steht derzeit vor einer heiklen Herausforderung: Eine Reihe von Einbrüchen auf den Friedhöfen der Stadt beschäftigt die Ermittler. Die Serie von Grabrauben richtet sich vorwiegend gegen die prunkvollen Roma-Gräber, die aufgrund ihres wertvollen Inhalts besonders ins Visier der Täter geraten sind.

Bevorzugte Ziele der Täter

In den letzten Wochen mussten die Behörden bestätigen, was bereits vermutet wurde: Eine Gruppe von Grabräubern plündert gezielt die reich verzierten und oft kostbar ausgestatteten Gräber der Roma-Gemeinschaft. Diese Einbrüche beschränken sich nicht nur auf den Diebstahl wertvoller Gegenstände aus den Gruften der Friedhöfe – in einigen Fällen wurden Schmuck wie Ringe und Ketten direkt von den Verstorbenen abgerissen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, doch die Polizei spricht von mehreren „niedrig zweistelligen Fällen.“

Ermittlungen unter schwierigen Bedingungen

Die Ermittlungsarbeit gestaltet sich als äußerst anspruchsvoll. Die Tatorte sind nicht nur aufgrund der verwesten Überreste besonders schwierig zu bearbeiten, sondern auch wegen der schlechten Luftqualität, die die Ermittler vor besondere Herausforderungen stellt. „Die Arbeit an jedem einzelnen Grab ist umfassend und erfordert viel Fingerspitzengefühl“, heißt es von der Polizei.

Videoüberwachung als Hoffnungsschimmer

Ein Lichtblick in der aufwendigen Ermittlungsarbeit: An einigen Tatorten wurden Videoüberwachungskameras entdeckt, deren Aufnahmen nun ausgewertet werden. Diese könnten entscheidende Hinweise auf die Täter liefern. „Wir folgen jeder Spur“, lässt das Landeskriminalamt verlauten.

Fälle von schwerer Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe

Die Kriminalpolizei ermittelt nicht nur wegen Einbruchsdiebstahls, sondern auch wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung und der Störung der Totenruhe. Unterstützt wird das Wiener Landeskriminalamt dabei von den Außenstellen. Jedes Detail wird sorgsam untersucht, um die Täter zu fassen und die Gräber der Verstorbenen zu schützen.