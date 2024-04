Gewaltausbruch vor Balkan Food Festival: Wilde Schlägerei auf offener Straße (VIDEOS)

In den belebten Straßen Wiens ist Gewalt keine Seltenheit mehr. Doch was sich letzten Samstag gegen 22.30 Uhr vor dem Balkan Food Festival ereignete, schockierte selbst Nachtschwärmer. Zwei Männer gerieten in einen heftigen Streit, der in einer brutalen Schlägerei eskalierte – und kaum jemand griff ein.

Ein aufmerksamer Leserreporter, der zufällig Zeuge des Vorfalls wurde, schildert die Szene: „Es war gegen halb 11, als ich auf offener Straße nahe dem Balkan Food Festival zwei Männer mittleren Alters sah, die sich zuerst verbal attackierten. Plötzlich flogen die Fäuste, und ich konnte nicht glauben, wie heftig sie aufeinander einschlugen. Einem der Männer wurde sogar das Shirt zerrissen, bevor sie sich auf dem Boden wälzten.“

Passanten gehen einfach weiter

Das Geschehen war so intensiv, dass sogar ein Auto, das aus einer Gasse am Schwarzenbergplatz einbiegen wollte, beinahe beide Männer erfasst hätte. Doch was vielleicht noch schockierender war: Während sich eine Menschenmenge um das Geschehen versammelte, griff niemand ein. „Es war surreal zu sehen, wie Passanten einfach weitergingen, als wäre nichts passiert. Einige filmten sogar die Szene, als wäre es eine normale Attraktion“, berichtet der Leserreporter.

Lesen Sie auch: Autofahrer werden ab Montag von dieser Pflicht befreit Allerdings verlieren die Winterpneus bei höheren Temperaturen ihren Grip und verschleißen rasch“, erklärt Erich Groiss, technischer Koordinator beim ARBÖ

Teure Stoßzeiten? Preissteigerung bei Lebensmitteln durch digitale Preisschilder Die Einführung digitaler Preisschilder in österreichischen Geschäften verändert die Spielregeln der Preisgestaltung.

Wien-Ottakring: Diese Straßenbahn wird ab heute eingestellt! Auf der Alser Straße kommen rund 200 Meter lange, baulich getrennte Radwege zu beiden Seiten der Straße.

Großer Polizeieinsatz

Glücklicherweise traf kurz nach der Schlägerei die Polizei ein, um die Situation zu entschärfen. „Ich habe alles aufgezeichnet, einschließlich des Opfers mit dem zerrissenen Shirt“, erklärt der Lesereporter.

Während die Polizei ihre Arbeit fortsetzen, bleibt die Frage bestehen: Warum griff niemand ein, als zwei Männer mitten auf der Straße aufeinander einschlugen?