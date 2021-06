Gipfeltreffen: “Österreich schenkt Westbalkan 1 Million Impfdosen”

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag die Regierungschefs der Westbalkan-Staaten zu einem Gipfel in Wien empfangen. Der Themenfokus lag auf dem gemeinsamen Kampf gegen illegale Migration und den zukünftigen EU-Beitritten.

Nach dem Gipfeltreffen kündigte der österreichische Bundeskanzler an, man würde 1 Million Corona-Impfdosen des Herstellers Astra-Zeneca an die Westbalkan-Staaten liefern. Auch die Gespräche verliefen sehr freundschaftlich. Kurz sprach den Teilnehmern seine vollste Unterstützung aus, insbesondere betreffend des möglichen EU-Beitritts. “Im letzten Jahr hat sich die EU bedauerlicherweise zu wenig mit der EU-Annäherung dieser so wichtigen Nachbarregion beschäftigt”, so Kurz. “Die EU wird erst vollständig sein, wenn alle Staaten des Westbalkans beigetreten sind.” Die Region habe „es verdient“. Stabilität am Balkan hieße auch immer “automatisch mehr Sicherheit in Österreich” so der Kanzler. Albanien und Nord-Mazedonien sind momentan die aussichtsreichsten Kandidaten. Allerdings werden beide Staaten noch blockiert, jeweils von Bulgarien bzw. der Niederlande.

Wir hatten heute beim Westbalkan Gipfel bereits gute Gespräche unter den Regierungschefs mit @MiroslavLajcak über die Unterstützung der EU-Perspektive der Westbalkanstaaten, die gemeinsame Bekämpfung der Pandemie und den gemeinsamen Kampf gegen illegale Migration. pic.twitter.com/rLoNMqT8kR — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 18, 2021

Auch das Thema der illegalen Migration wurde besprochen. “Gemeinsam bekennen sich die Westbalkan-Staaten auch bei der Konferenz zum gemeinsamen Kampf gegen illegale Migration. Das ist gerade vor dem kommenden Sommer sehr wichtig“, so Kurz. Das Innenministerium verkündete, dass sich im Zuge der Corona-Lockerungen mehr Geflüchtete auf den Weg in die EU machen würden. Aktuell seien 80.000 illegale Migranten in Griechenland und den Westbalkan-Staaten.

Auf Twitter teilte Kurz seine Zufriedenheit mit dem Ausgang des Gipfeltreffens. In mehreren Tweets bedankte er sich bei den Westbalkanstaaten und Griechenland für “den Schutz der Grenzen, den Österreich auch mit Polizistinnen & Polizisten unterstützt“. Den Austausch mit Ana Brnabić nannte er “hervorragend”, Serbien sei der wichtigste Handelspartner aus der Region. Man würde Serbien weiterhin auf dem Weg in die EU zu Seite stehen.

Excellent exchange with Ana Brnabic @SerbianPM. Serbia is our most important trading partner in the region. Austria will continue to stand by Serbia’s side on the way towards #EUIntegration. pic.twitter.com/vA1If3ATR9 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 18, 2021

Die vollständige Liste des Treffens lautet: