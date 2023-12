Halid Beslic, Ana Bekuta, Barbara Bobak & Dejan Matic treten im Hallmann Dome auf!

Fans der Balkanmusik aufgepasst! Das Hallmann Dome erstrahlt Anfang des Jahres im Glanz der Stars, wenn die legendären Künstler Halid Beslic, Ana Bekuta, Barbara Bobak und Dejan Matic die Bühne betreten.

Dieses Konzert verspricht eine unvergessliche musikalische Nacht und wird zweifellos das Highlight für Liebhaber erstklassiger Balkanmusik. Erlebt eine unvergleichliche Atmosphäre voller Emotionen und Rhythmen. Seid dabei, wenn alle im Chor die Mega-Hits wie „Barbarizam“, „Burma“, „Vracam se majci u Bosnu“ und „Imam jedan zivot“ mitsingen.

HARD FACTS

Wann? 10. Februar, Einlass: 20 Uhr

Wo? Wiener Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Kartenpreise: Stehplatz € 40,- Fan Pit € 55,- Sitzplatz € 45,- VIP € 120,-

In der österreichischen Balkan-Community ist diese Veranstaltung äußerst populär und wird in einer der größten Veranstaltungshallen mit Platz für über 3.000 Personen abgehalten. Auch in diesem Winter bietet sich den Fans die einzigartige Gelegenheit, die Superstars hautnah zu erleben.