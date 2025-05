Historisches Papst-Konklave beginnt: So läuft die größte Papstwahl aller Zeiten

Hinter verschlossenen Türen und ohne Kontakt zur Außenwelt beginnt am Mittwoch das größte Konklave der Geschichte – 133 Kardinäle wählen den neuen Papst.

Am Mittwoch beginnt die Wahl des neuen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche, nachdem Papst Franziskus am Ostermontag verstorben ist. Der Wahlprozess folgt einem streng festgelegten Protokoll, wobei für das Konklave (Papstwahl in Abgeschiedenheit) keine zeitliche Begrenzung existiert. Noch nie zuvor waren so viele Kardinäle stimmberechtigt. Laut Informationen aus dem Vatikan versammeln sich die Kardinäle zunächst am Mittwochvormittag um 10.00 Uhr zur Messe „Pro Eligendo Romano Pontefice“ (Für die Wahl des römischen Papstes) im Petersdom. Am Nachmittag finden sich über 130 wahlberechtigte Kardinäle um 16.15 Uhr in der Cappella Paolina des Apostolischen Palastes ein, bevor sie um 16.30 Uhr feierlich in die Sixtinische Kapelle einziehen, wo die eigentliche Papstwahl stattfindet.

Vor Beginn der Abstimmung müssen die Kardinäle nach ihrem feierlichen Einzug in die Sixtinische Kapelle per Eid geloben, die Wahlvorschriften einzuhalten und absolute Verschwiegenheit über den Wahlvorgang zu bewahren. Danach fordert der Zeremonienmeister mit dem traditionellen Ruf „extra omnes“ (alle hinaus) alle Personen, die keine Kardinäle sind, zum Verlassen der Kapelle auf. Anschließend verliest Pietro Parolin als ranghöchster wahlberechtigter Kardinalbischof in seiner Funktion als Konklaveleiter die Eidesformel, durch die sich sämtliche Kardinäle zur Geheimhaltung verpflichten. Jeder Kardinal tritt einzeln vor und schwört: „Und ich verspreche, verpflichte mich und schwöre es, so wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien, die ich mit meiner Hand berühre.“

Bereits am Montag haben auch sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konklaves den Eid zur Geheimhaltung abgelegt. Zu diesem Personenkreis zählen sowohl Geistliche als auch Laien – darunter Köche, Krankenschwestern, Fahrerinnen, Techniker, Floristinnen und Beichtväter, die für die organisatorische Unterstützung des Konklaves zuständig sind und dabei strengste Vertraulichkeit wahren müssen. Den Kardinälen ist jeglicher Kontakt zur Außenwelt untersagt. Der Vatikan hat angekündigt, während des Konklaves seine Mobilfunk- und Telekommunikationsanlagen abzuschalten. Diese Maßnahme tritt laut einer Erklärung vom Montag am Mittwoch um 15.00 Uhr für das gesamte Vatikangebiet in Kraft. Dadurch soll jede elektronische Kommunikation unterbunden werden, um die vom Kirchenrecht vorgeschriebene strenge Geheimhaltung des Konklaves zu gewährleisten. Nach der Bekanntgabe der Wahl eines neuen Papstes wird der Empfang wiederhergestellt. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni teilte mit, dass der Petersplatz von dieser Abschaltung ausgenommen bleibt.

Historisches Konklave

Die bevorstehende Papstwahl wird zum größten Konklave in der Geschichte. Von den derzeit 252 Kardinälen der Weltkirche wären grundsätzlich 135 Kardinäle unter 80 Jahren stimmberechtigt. Nach zwei gesundheitsbedingten Absagen werden voraussichtlich 133 Kardinäle an der Wahl in der Sixtinischen Kapelle teilnehmen. Bei dieser Anzahl benötigt ein Kandidat mindestens 89 Stimmen, um zum Papst gewählt zu werden. Während feststeht, dass die Kardinäle am Mittwoch um 16.30 Uhr die Sixtina betreten werden, gibt es zum genauen zeitlichen Ablauf der folgenden vollständigen Wahltage noch keine offiziellen Ankündigungen. Sollte jedoch wie beim Konklave 2013 verfahren werden, ist für die Kardinäle zwischen 6.30 und 7.30 Uhr ein Frühstück im Gästehaus Santa Marta vorgesehen. Um 7.45 Uhr begeben sie sich zum Apostolischen Palast, wo sie in der Paulinischen Kapelle zwischen 8.15 Uhr und 9.15 Uhr gemeinsam eine Messe feiern.

Ab 9.30 Uhr beginnen in der Sixtinischen Kapelle die ersten beiden Wahlgänge des Tages. Nach einer Mittagspause ab 12.30 Uhr und einem gemeinsamen Mittagessen im Gästehaus kehren die Kardinäle am späteren Nachmittag für zwei weitere Wahlgänge in die Sixtina zurück. An vollständigen Wahltagen gilt: Bleibt ein Wahlgang ohne Ergebnis, folgt unmittelbar der zweite; erst danach werden die Stimmzettel – zusammen mit einer dunklen Rauchkartusche – verbrannt. Dies dürfte jeweils gegen 11.30 Uhr und etwa um 19.00 Uhr geschehen. Für die Wahl zum Papst ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Sollte nach dem 33. Wahlgang noch keine Entscheidung gefallen sein, müssen so viele Stichwahlen zwischen den beiden führenden Kandidaten durchgeführt werden, bis mit der Zweidrittelmehrheit ein neuer Papst bestimmt ist.

Lateinische Tradition

Bei erfolgreicher Wahl werden die Stimmzettel sofort – zusammen mit einer weißen Rauchpatrone – verbrannt, um die Farbe des Rauchs eindeutig erkennbar zu machen; dies würde gegen 10.30 Uhr bzw. 17.30 Uhr geschehen. Eine exakte Vorhersage, wann genau Rauch aus dem weltbekannten Kamin der Sixtina aufsteigen wird, ist allerdings nicht möglich. Die einzelnen Wahlgänge laufen folgendermaßen ab: Zur Stimmabgabe treten die Kardinäle einzeln „allen sichtbar mit erhobener Hand“ vor den Altar, legen ihren Stimmzettel in die Urne und sprechen dabei eine Eidesformel: „Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte.“ Die Kardinäle sollen „möglichst in verstellter, aber deutlicher Schrift“ einen Namen auf den Stimmzettel schreiben und diesen zweimal falten. Der rechteckige Stimmzettel enthält in der oberen Hälfte den vorgedruckten Text: „Eligo in Summum Pontificem“ („Ich wähle zum Papst“). Darunter wird der Name des für würdig befundenen Kandidaten eingetragen. Nach allen Stimmabgaben wird die Wahlurne geschüttelt, und die Stimmen werden öffentlich ausgezählt.

Bis zur Wahl des neuen Papstes und seiner Präsentation in der Öffentlichkeit ist das gesamte Verfahren von lateinischen Begriffen und Formulierungen geprägt. Im Vatikan ist Latein die Amtssprache. Auch der Begriff „Konklave“ hat lateinischen Ursprung: „Cum clave“ bedeutet „mit Schlüssel“ und bezeichnet einen verschließbaren Raum. Die Kardinäle wählen den Papst in der Sixtinischen Kapelle unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen. „Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?“: Mit dieser Frage wendet sich der Dekan an den designierten Papst, wenn eine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde: „Nimmst du die den Regeln entsprechende Wahl zum Obersten Pontifex an?“ Bei zustimmender Antwort folgt unmittelbar die Frage nach dem gewünschten Papstnamen: „Quo nomine vis vocari?“ („Mit welchem Namen willst du genannt werden?“)

Im „Raum der Tränen“, der Sakristei der Sixtinischen Kapelle, ist das neue Kirchenoberhaupt allein mit seinen Gefühlen und legt seine päpstliche Kleidung an. Vorsorglich liegen Gewänder in drei verschiedenen Größen bereit. Mit diesem Akt endet das Konklave.

Auf dem Balkon des Petersdoms verkündet der Kardinalprotodiakon (ranghöchster Kardinal-Diakon) der Öffentlichkeit, dass ein neuer Papst gewählt wurde: „Ich verkünde euch eine große Freude: Wir haben einen Papst!“ „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!“

