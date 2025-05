Paukenschlag: Penny ändert Logo und Namen

Frischer Look, neuer Name: Der Lebensmitteldiskonter Penny präsentiert sich ab 8. Mai in völlig neuem Gewand und verabschiedet sich vom Zusatz „Markt“.

Der Lebensmitteldiskonter Penny steht vor einem umfassenden Markenrelaunch. Wie der Rewe-Konzern ankündigte, wird die Handelskette ab 8. Mai mit verändertem Erscheinungsbild auftreten. Die Umbenennung von „PENNY Markt“ zu schlicht „PENNY“ geht mit einem neuen Logo und dem Claim „Da schau her.“ einher.

„Der Markenrelaunch bedeutet für PENNY einen bedeutenden Entwicklungsschritt. Ich bin besonders erfreut, dass wir mit dem überarbeiteten Konzept ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis schaffen, das unsere zentralen Werte Frische, Qualität, Preis-Leistung und Nähe noch stärker hervorhebt“, erläutert Kai Pataky, Sprecher der Geschäftsführung PENNY Österreich.

Neue Positionierung

Daniel Bessler, Marketingleiter bei Penny, ergänzt: „Unsere Neupositionierung bringt auf den Punkt, was Penny wirklich ausmacht: Qualität, echte Kundennähe und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeugt. Mit dem neuen strategischen Konzept und dem sympathischen Charakter machen wir genau das direkt erlebbar und sorgen bei Kund:innen für ein überraschtes ‚Da schau her‘.“

Standort-Umgestaltung

Die Neuausrichtung umfasst auch bauliche Maßnahmen in allen 320 österreichischen Standorten, die künftig eine klarere Struktur erhalten sollen. Zur Einführung des neuen Markenauftritts veranstaltet der Diskonter eine Sonderaktion: Bis einschließlich Samstag werden 1.000 Einkäufe verschenkt, wobei die Gewinner zufällig an den Kassen ausgewählt werden.

Teil internationaler Strategie

Der Relaunch in Österreich ist Teil einer umfassenden internationalen Modernisierungsstrategie des Rewe-Konzerns. Während Penny hierzulande sein Erscheinungsbild auffrischt, investiert die Muttergesellschaft parallel in andere Märkte – besonders beeindruckend in Rumänien, wo 3 Milliarden Euro für eine Expansion von derzeit 417 auf 1.000 Filialen bis 2035 eingeplant sind.

Neben den optischen Veränderungen setzt Penny verstärkt auf technologische Innovationen wie CO2-basierte Kühlsysteme, Elektrofahrzeug-Ladestationen und Selbstbedienungskassen, die in Rumänien bereits in über 110 Filialen im Einsatz sind. Für österreichische Kunden gibt es zusätzlich zur Verschenkung von 1.000 Einkäufen eine „Penny. Preise Reise„-Aktion mit 180.000 Sofortgewinnen in der Penny App sowie einen 5-Euro-Gutschein im Flugblatt und in der App.