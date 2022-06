Hitzetipps: So kommen Hunde gut durch den Sommer

Hier erfahren Sie, wie Sie einem Hitzschlag vorbeugen und was Sie bei Hitze nicht tun sollten.

Heißer Asphalt, verschlossene Autos und lange Spaziergänge in Sonne und Hitze sind nicht gut für die Gesundheit von Haustieren. Die Veterinärmedizinische Fakultät hat Tipps für Besitzer veröffentlicht, wie sie ihren Hunden das Leben im Sommer erleichtern können.

Der Sommer ist offiziell gekommen und mit ihm die große Hitze. Neben sich selbst und Ihren Lieben ist es wichtig, sich um Ihre Haustiere zu kümmern. Zahlreiche Verbände und die Veterinärmedizinische Fakultät warnen Besitzer, Hunde auf keinen Fall im Auto zu lassen, da dies für sie verheerend sein kann. Die Temperatur in verschlossenen Autos steigt rapide an.

Das Tierheim Dumovec in Zagreb appelliert an die Besitzer, mit Hunden nicht in der Hitze Gassi zu gehen, da die Temperatur des Asphalts viel höher ist als in der Luft. Sie geben an, dass die Asphalttemperatur bei 25 Grad Außentemperatur 52 Grad beträgt, und bei einer Lufttemperatur von 35 Grad Celsius steigt die Asphalttemperatur auf bis zu 65 Grad.

„Überprüfen Sie die Hitze des Asphalts, bevor Sie Ihren Hund darauf gehen lassen. Wenn der Asphalt zu heiß für Ihre Füße ist, ist es zu heiß für die Pfoten Ihres Hundes“, fügten sie hinzu.

FOTO: iStock/jfmichurski

Die Veterinärmedizinische Fakultät gibt Empfehlungen

Die Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Zagreb hat ebenfalls Warnungen und Empfehlungen für Hundebesitzer veröffentlicht, da immer mehr Haustiere aufgrund von Hitzschlag ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zu den Symptomen eines Hitzschlags bei Hunden gehören Kurzatmigkeit, Atembeschwerden und schnelles Atmen, übermäßiger Durst, infizierte Schleimhäute und Zunge, vermehrter Speichelfluss, Erbrechen und/oder Durchfall, Lethargie und Gleichgewichtsverlust. Sobald diese Symptome auftreten, warnt die Veterinärmedizinische Fakultät, es handelt sich bereits um eine fortgeschrittene Erkrankung.

„Gefährlichere Hunde sind brachyzephale Rassen, wie Möpse und französische und englische Bulldoggen, langhaarige Rassen (z.B. Lhaso Apso) sowie Senioren und Welpen.“, warnte die Fakultät.

Wie kann man einem Hitzschlag vorbeugen?