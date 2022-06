Was sagt die Fingerlänge über unsere Persönlichkeit aus?

Wie ein Geburtsdatum können Fingerabdrücke, Handflächen, Augen und viele andere körperliche Merkmale einen Einblick in die Persönlichkeit einer Person geben.

Menschen mit einem Ringfinger, der länger als der Zeigefinger ist, sind oft charmant, und wenn der Ringfinger kürzer als der Zeigefinger ist, sind sie voller Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten.

Obwohl jeder einzigartige Finger hat, gibt es im Allgemeinen drei Haupttypen in Bezug auf das Längenverhältnis zwischen ihnen.

Bei Typ A ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger, bei Typ B ist der Ringfinger kürzer als der Zeigefinger und bei Typ C sind Ring- und Zeigefinger etwa gleich lang.

1. Persönlichkeitstyp A – charmant und pragmatisch

Menschen mit einem Ringfinger, der länger als der Zeigefinger ist, sind oft charmant und erobern andere leicht mit ihrem Aussehen. Sie sind einfallsreich und finden leicht einen Ausweg aus schwierigen Situationen, und ihre Herangehensweise an Probleme ist direkt, aggressiv und herzlich. Sie haben ein großes Einfühlungsvermögen und sind wahre Visionäre. Sie sind gute Freunde, haben einen großen Bekanntenkreis und vertragen Einsamkeit nicht besonders gut. Ihre Konzentration ist gering, sodass sie bei der Arbeit häufiger Pausen benötigen.

2. Persönlichkeitstyp B – selbstbewusst und fähig

Menschen, deren Ringfinger kürzer als der Zeigefinger ist, sind voller Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten. Andere bewundern sie oft und drängen sich als Autorität auf, und in ihrem Leben sind ihre Arbeit und ihre Ambitionen von gleicher, wenn nicht größerer Bedeutung als ihr Privatleben. Sie arbeiten lieber alleine, weil sie sich am meisten auf sich selbst verlassen können und anderen oft kritisch gegenüberstehen. Sie sind auch kritisch in ihrer Familie, aber sie versuchen, fair zu sein. Manchmal sind sie ein schwieriger Liebespartner.

3. Persönlichkeitstyp C – emotional

Menschen, deren Ringfinger und Zeigefinger etwa gleich lang sind, haben ein großes Herz, tiefes Einfühlungsvermögen und ihr Motto lautet „Behandle andere so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln“. Sie sind großzügig und geben ihre Gefühle leicht an andere weiter, und aufgrund ihrer Wärme sind sie sehr leicht zu lieben. Sie haben einen eigentümlichen und manchmal sarkastischen Sinn für Humor – sie sagen die Wahrheit durch Witze. Weil sie treu und loyal sind, sind sie sehr gute Liebespartner. Doch sie haben eine dunkle Seite, die zum Vorschein kommt, wenn sie verletzt werden – und dann können sie rachsüchtig und gefährlich sein.