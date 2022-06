Optische Täuschung: Sind Sie ein selbstloser oder eher verträumter Mensch?

Auf dem YouTube-Kanal “Bright Side“ wurde ein Bild geteilt, welches über eure wichtigen Persönlichkeitsmerkmale Aufschluss geben soll.

Was dem Betrachter darin als Erstes in Auge springt, zeigt, was seine instinktive Sichtweise über ihn aussagt.

Selbstloser oder verträumter Mensch?

Wenn sie beim Betrachten des Bildes eine Person auf einem Hügel, neben dem ein Baum steht, sehen. Dann heißt das, dass ihr ein verträumter Mensch mit großen Zukunftswünschen seid, der fest daran glaubt, dass das Leben noch Große Dinge für euch bereithält.

Wenn euch aber beim ersten Hinsehen ein Gesicht mit geschlossenen Augen in dem Baum auffällt,so seid ihr ein besonders aufopfernder, selbstloser Mensch, der sich mehr um andere als um sich selbst kümmert.