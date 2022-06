Können Serben in Kroatien sorgenfrei Urlaub machen?

Es scheint, dass die ehemaligen Konflikte zwischen Serbien und Kroatien noch heute präsent sind, denn jüngere Generationen leiden noch immer darunter.

Ein Beispiel, das am besten bestätigt, dass einige noch in der Vergangenheit leben, zeigte das soziale Netzwerk Reddit, wo sich eine junge Userin aus Serbien in einem Post beschwerte. Und zwar ihre “klassischen serbischen Eltern” erlauben ihr nicht, in Kroatien Urlaub zu machen, weil sie Angst um ihre Sicherheit haben. Unter anderem bittet sie andere User um Methoden, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass Kroaten normal und freundlich sind.

Ihr Post löste zahlreiche Reaktionen auf dieser Plattform aus. „Zieh nicht das Trikot von Partizan und Crvena Zvezda an, und es wird dir gut gehen“ oder „Kroatien ist ein extrem sicheres Land für alle, die mit guten Absichten kommen und nicht mit dem Ziel zu provozieren“ sind nur einige der Kommentare, mit denen User versuchten, dem jungen Mädchen zu helfen und ihr zu zeigen, dass nicht alles so ist wie es scheint. Vor allem, dass es an der Zeit ist, “das Kriegsbeil zu begraben” und den Hass zu vergessen.