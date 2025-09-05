Horror an Berufsschule: 17-jähriger Albaner sticht Lehrerin nieder

Messerattacke erschüttert Berufsschule in Essen: Ein 17-Jähriger verletzte eine Lehrerin schwer, bevor er nach dramatischer Flucht von Polizisten angeschossen wurde.

Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd hat die deutsche Polizei einen Teenager angeschossen und festgenommen, der im Verdacht steht, eine Lehrerin in einer Berufsschule in Essen mit einem Messer attackiert zu haben. Die Pädagogin erlitt bei dem Angriff Stichverletzungen und musste umgehend notoperiert werden. Laut Feuerwehrsprecher bestand jedoch keine akute Lebensgefahr.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 17-jährigen Kosovaren, der Schüler am betroffenen Berufskolleg ist. Ob er sich zum Tatzeitpunkt regulär im Unterricht befand oder gezielt in das Klassenzimmer eindrang, blieb zunächst unklar. Das Berufskolleg bietet Bildungsangebote in den Bereichen Ernährung, Hauswirtschaft sowie Sozial- und Gesundheitswesen und zählt laut Homepage rund 1.780 Schüler.

Neben der schwer verletzten Lehrerin werden auch weitere Personen medizinisch betreut. Mindestens zehn Schüler stehen unter Schock – einige wurden Augenzeugen der Attacke, andere leisteten der verletzten Pädagogin Erste Hilfe.

⇢ Blutige Messerattacke: 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt



Dramatische Festnahme

Kurz nach der Tat erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine verdächtige Person in einem nahegelegenen Park, die der Täterbeschreibung entsprach. Als die Beamten den Verdächtigen ansprechen wollten, soll dieser mit einem Messer in der Hand auf sie zugestürmt sein. Die Einsatzkräfte machten daraufhin von der Schusswaffe Gebrauch, überwältigten den Jugendlichen und nahmen ihn fest.

Der gesamte Schulkomplex wurde großräumig abgeriegelt, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Areal. Obwohl zahlreiche Schüler bereits evakuiert werden konnten, harrten noch Dutzende in den Klassenzimmern aus und verbarrikadierten sich aus Angst vor weiteren Angriffen. Die Schule befindet sich in einem Bildungspark in Essen-Nord, in unmittelbarer Nähe zu weiteren Bildungseinrichtungen.

📍 Ort des Geschehens

Polizei-Großeinsatz

Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Motiven des Angreifers liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter auch Spezialeinheiten, war nach dem Notruf gegen 9:30 Uhr im Einsatz und durchsuchte das Schulgebäude systematisch, während der Täter zunächst auf der Flucht war. Die betroffene Bildungseinrichtung äußerte sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall.

⇢ Nach Streit im Bus: Messer-Angreifer schlägt zu und verfolgt Jugendliche

