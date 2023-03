Horror-Nacht: Frau nach Discobesuch vergewaltigt!

Eine junge Frau befand sich am Weg von einem Diskobesuch nach Hause. Bereits in der U-Bahn soll sie von einem ihr unbekannten Mann aufdringlich angesprochen worden sein. Als sie bei anderen Fahrgästen um Hilfe ersuchte, verschwand der Mann. Kurz darauf soll er sie vergewaltigt haben.

Eine 26-jährige Frau wurde auf dem Heimweg von einem Diskobesuch in der U-Bahn von einem ihr unbekannten Mann belästigt. Als sie um Hilfe bat, verschwand der Mann. Es ist wichtig, dass Menschen in solchen Situationen aufmerksam sind und bereit sind zu helfen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, von sexueller Belästigung betroffen sind, können lokale Strafverfolgungsbehörden oder Opferhilfeorganisationen Hilfe und Unterstützung bieten.

„Als sie dann die U-Bahn-Station Jägerstraße verließ, brachte sie der Mann zu Boden und vergewaltigte sie. Dabei wurde die Frau verletzt. Zeugen bemerkten den Vorfall. Ein Zeuge lief dem Tatverdächtigen bis nach Wien-Alsergrund, Bereich Spittelau, nach. Dabei meldete er am Notruf durchgehend den Standort. So gelang es den Polizisten den Tatverdächtigen direkt nach der Tat festzunehmen.“, so die Polizei.

Der 24-jährige Tunesier bestreitet die Tat. Nach seiner Einvernahme wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Zentrum-Ost ermittelt in diesem Fall.