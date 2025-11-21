Horror-Wanderung: Grizzly-Attacke auf Schulkinder

Ein Grizzlybär hat in British Columbia eine Schulklasse auf einem Ausflug attackiert. Wie eine Mutter gegenüber der Canadian Press schilderte, kam das Raubtier ihrem Kind so nahe, dass es den Pelz spüren konnte. “Er rannte um sein Leben”, berichtete sie. Der Bär verfolgte ihr Kind zunächst, griff dann jedoch eine andere Person an. Nach Angaben von Rettungskräften aus Bella Coola, etwa 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver, wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Zwei Kinder befinden sich in kritischem Zustand. Das genaue Alter der Opfer wurde nicht bekannt gegeben.

Der Angriff ereignete sich laut Rettungsdienst auf einem Wanderpfad in der Nähe einer Schnellstraße. Die regionale Naturschutzbehörde bestätigte den Vorfall am Donnerstagnachmittag und forderte Anwohner auf, einen mehrere Kilometer umfassenden Bereich um das Wald- und Flussgebiet zu meiden. Einige Kinder wurden offenbar auch von Bären-Abwehrspray getroffen, mit dem die Lehrkräfte versuchten, das Tier fernzuhalten.

Warnung der Behörden

Die Ortsregierung der indigenen Nuxalk Nation in Bella Coola rief die Einwohner dazu auf, möglichst in ihren Häusern zu bleiben und notwendige Wege mit dem Auto zurückzulegen. Der aggressive Bär bewege sich weiterhin frei in der Gegend. “Macht euch nicht auf die Suche nach ihm”, lautete die eindringliche Warnung der Gemeinschaft.

Die betroffene Schule kündigte an, am Freitag geschlossen zu bleiben.

Die gesamte Schulgemeinschaft stehe nach dem Vorfall unter Schock.