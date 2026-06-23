Hund alarmierte Mutter – Baby aus brennendem Bett gerettet

Ein kleiner Hund, ein Feuer in der Nacht – und ein Kleinkind, das nur knapp dem Schlimmsten entkommt.

In der Steiermark hat ein Hund am Dienstagfrüh möglicherweise das Leben eines Kleinkindes gerettet. Der Chihuahua namens Gizmo schlug in Weiz Alarm, als in der Wohnung ein Zimmerbrand ausbrach.

Bellender Lebensretter

Nach Angaben der 34-jährigen Mutter hatte sie ihrer Tochter gegen 5.30 Uhr das Fläschchen gegeben und war anschließend in ihr Schlafzimmer zurückgekehrt. Rund eine halbe Stunde später weckte sie das Bellen ihres Hundes – sie bemerkte den Rauch und brachte ihre Tochter von der bereits brennenden Matratze in Sicherheit.

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Wie die Polizei mitteilte, hatte die Matratze im Bettchen des 14 Monate alten Mädchens Feuer gefangen. Die Mutter warf die brennende Matratze aus dem Wohnungsfenster. Das Kleinkind blieb unverletzt, die Mutter zog sich leichte Brandverletzungen an den Unterarmen zu. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden Mutter und Tochter zur weiteren Untersuchung in das LKH Graz gebracht.

Brandursache unklar

Als die Polizei kurz nach 6.00 Uhr eintraf, hatte die Feuerwehr den Brand in der Wohnung bereits unter Kontrolle gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Dienstagvormittag noch nicht abgeschlossen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark festhielt.

Die 34-Jährige äußerte jedoch die Vermutung, dass ihre Tochter aus dem Kinderbett gegriffen und dabei den danebenstehenden Heizstrahler eingeschaltet haben dürfte.