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Diplomatie

Vučić: „Serbien unterstützt jede Anstrengung für eine friedlichere Welt“

Vučić: „Serbien unterstützt jede Anstrengung für eine friedlichere Welt“
(FOTO: EPA / ANDREJ CUKIC)
2 Min. Lesezeit |

Mitten in laufenden Nuklearverhandlungen telefoniert Serbiens Präsident mit dem Iran – und sendet dabei ein klares Signal an die Weltgemeinschaft.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat nach eigenen Angaben ein Telefongespräch mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian geführt – zu einem Zeitpunkt, an dem die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten andauern. Neben dem aktuellen Stand der Diplomatie standen auch weitere regionale und internationale Fragen auf der Agenda, darunter die Bedeutung von Frieden, Stabilität und globaler Sicherheit angesichts wachsender geopolitischer Spannungen.

Vucics Haltung

Vucic bezeichnete das Gespräch als offen und konstruktiv. Er begrüßte die Einstellung der Kampfhandlungen sowie politische Entscheidungen, die auf Deeskalation, Dialog und einen nachhaltigen Frieden abzielen. Serbien werde jede verantwortungsvolle Anstrengung für eine gerechtere und sicherere Weltordnung unterstützen – in der Überzeugung, dass dauerhafte Lösungen nur durch Dialog, gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft zum Kompromiss entstehen könnten.

Darüber hinaus unterstrich Vucic die Notwendigkeit, den Wiederaufbau betroffener Regionen voranzutreiben und wirtschaftliche Entwicklung wieder in den Mittelpunkt politischer Prioritäten zu rücken. Stabilität, wirtschaftlicher Fortschritt und die Vernetzung der Staaten untereinander seien die tragfähigsten Fundamente für dauerhaften Frieden – sowohl im Nahen Osten als auch in der breiteren internationalen Gemeinschaft.

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