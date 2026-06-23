Brennhaare, Atemnot, Ausschlag – Gefährliche Raupen auf dem Vormarsch

Unsichtbare Härchen, spürbare Folgen: Der Eichenprozessionsspinner breitet sich aus – und die Behörden reagieren mit ungewöhnlichen Mitteln.

Der Eichenprozessionsspinner ist derzeit ein ernstzunehmendes Gesundheits- und Umweltproblem, das konkretes Handeln verlangt. Die Raupen dieses Schmetterlings tragen mikroskopisch kleine Brennhaare, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Bereits ein kurzer Hautkontakt kann eine sogenannte Raupendermatitis auslösen – mit Quaddeln, Hautrötungen und intensivem Juckreiz.

Darüber hinaus sind allergische Reaktionen, Reizungen der Atemwege, Schwindel, Fieber sowie Atemnot möglich. In seltenen Fällen drohen sogar lebensbedrohliche Überempfindlichkeitsreaktionen. Wer wiederholt mit den Brennhaaren in Berührung kommt, muss zudem damit rechnen, dass die Empfindlichkeit gegenüber dem Gift mit der Zeit zunimmt.

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Aktuelle Verbreitung

Wie spektrum.de berichtet, sind die Raupen derzeit in weiten Teilen Deutschlands in großer Zahl anzutreffen und müssen aktiv bekämpft werden. Die Tiere schlüpfen typischerweise im April oder Mai und verpuppen sich zwischen Ende Juni und Anfang Juli. In dieser Zeitspanne ziehen sie sich in Gespinstnester zurück, von denen aus sie ihre Nahrungssuche unternehmen.

Bekämpfungsmaßnahmen

Um die Ausbreitung einzudämmen, wurden bereits bakterienbasierte Insektizide per Hubschrauber auf mehreren Hundert Hektar ausgebracht – betroffen sind unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. In anderen Regionen werden Eichen in der Nähe von Kindergärten, auf Friedhöfen und an Sportplätzen vorsorglich besprüht. In Leipzig setzen Fachleute in diesem Jahr zusätzlich auf Fadenwürmer als biologisches Bekämpfungsmittel.

Häufig werden die Gespinstnester auch direkt von den befallenen Bäumen abgesaugt. Betroffene Bereiche werden in vielen Fällen gesperrt oder zumindest mit Warnschildern kenntlich gemacht.

Das Umweltbundesamt rät dazu, Bereiche mit befallenem Baumbestand grundsätzlich zu meiden. Wer dennoch mit den Brennhaaren in Kontakt gerät, sollte die betroffenen Hautstellen umgehend gründlich mit Wasser abspülen und bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.